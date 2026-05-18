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Retomada Governadora Raquel Lyra garante retomada da obra da Transnordestina em Pernambuco Gestora se reuniu com ministra da Casa Civil, Miriam Belchior; novo contrato será assinado amanhã (18)

Após o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar a interrupção das obras da ferrovia Transnordestina em Pernambuco, na semana passada, a governadora Raquel Lyra anunciou, na tarde desta segunda-feira (18), que será assinado amanhã o contrato de retomada da construção.



A gestora comunicou a novidade após reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

"Notícia massa a gente não pode guardar. Eu estou aqui em Brasília, no escritório de Pernambuco, e foi confirmado que amanhã a gente vai ter a assinatura do contrato de retomada da obra da Transnordestina. Neste lote, serão 73 quilômetros. Nada é capaz de superar a força do trabalho e da união", declarou a governadora Raquel Lyra.

A justificativa do TCU para suspender as obras foi a ausência de estudos de viabilidade técnica. Raquel Lyra não se pronunciou após a decisão da corte de contas e anunciou, apenas, que iria a Brasília para tratar de problemas relacionados ao abastecimento elétrico no Sertão de Itaparica.





Raquel Lyra celebrou a retomada das obras nas redes sociais. Confira a publicação no Instagram:



*Com informações da assessoria

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