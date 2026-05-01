Governadora Raquel Lyra lamenta mortes após chuvas e reforça atuação de equipes em Pernambuco
Dia de chuvas intensas foi marcado por quatro mortes, resgates e mantêm estado de alerta da região
A governadora Raquel Lyra se pronunciou nesta sexta-feira (1º) sobre as consequências das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife e confirmou, com pesar, as mortes registradas em decorrência dos deslizamentos.
Em publicação nas redes sociais, Raquel destacou o impacto humano da tragédia. "Recebo com profunda tristeza a confirmação de mortes causadas pelas fortes chuvas", afirmou. Ela também prestou solidariedade às famílias das vítimas.
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Quatro mortes confirmadas após deslizamentos
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram em ocorrências relacionadas às chuvas.
No bairro de Dois Unidos, no Recife, um deslizamento provocou o soterramento de quatro pessoas. Duas foram resgatadas com vida, enquanto uma mulher e seu filho não resistiram.
Já em Passarinho, em Olinda, uma mulher de 20 anos e um bebê morreram após o desabamento de uma barreira.
Mais de 300 resgates
Segundo a governadora, o efetivo segue atuando intensamente nas áreas atingidas. Até o momento:
- 340 pessoas foram resgatadas
- 16 ocorrências de pessoas ilhadas foram registradas
De acordo com a governadora, equipes continuam nos trabalhos. "Nosso time segue mobilizado, trabalhando sem parar para salvar vidas e prestar assistência à população", destacou Raquel Lyra.
Atuação integrada e alerta à população
O Governo de Pernambuco informou que atua de forma integrada com as prefeituras para enfrentar os impactos das chuvas, que continuam intensas em diversas regiões.
A população deve permanecer em alerta, especialmente em áreas de morro, devido ao risco de novos deslizamentos.
Em casos de emergência, os números disponíveis são:
- Corpo de Bombeiros: 193
- Defesa Civil: 19