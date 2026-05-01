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Governadora Raquel Lyra lamenta mortes após chuvas e reforça atuação de equipes em Pernambuco

Dia de chuvas intensas foi marcado por quatro mortes, resgates e mantêm estado de alerta da região

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Em publicação nas redes sociais, Raquel destacou o impacto humano da tragédiaEm publicação nas redes sociais, Raquel destacou o impacto humano da tragédia - Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco

A governadora Raquel Lyra se pronunciou nesta sexta-feira (1º) sobre as consequências das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife e confirmou, com pesar, as mortes registradas em decorrência dos deslizamentos.

Em publicação nas redes sociais, Raquel destacou o impacto humano da tragédia. "Recebo com profunda tristeza a confirmação de mortes causadas pelas fortes chuvas", afirmou. Ela também prestou solidariedade às famílias das vítimas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Raquel Lyra (@raquellyraoficial)

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Quatro mortes confirmadas após deslizamentos
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram em ocorrências relacionadas às chuvas.

No bairro de Dois Unidos, no Recife, um deslizamento provocou o soterramento de quatro pessoas. Duas foram resgatadas com vida, enquanto uma mulher e seu filho não resistiram.

Já em Passarinho, em Olinda, uma mulher de 20 anos e um bebê morreram após o desabamento de uma barreira.

Mais de 300 resgates
Segundo a governadora, o efetivo segue atuando intensamente nas áreas atingidas. Até o momento:

De acordo com a governadora, equipes continuam nos trabalhos. "Nosso time segue mobilizado, trabalhando sem parar para salvar vidas e prestar assistência à população", destacou Raquel Lyra.

Atuação integrada e alerta à população
O Governo de Pernambuco informou que atua de forma integrada com as prefeituras para enfrentar os impactos das chuvas, que continuam intensas em diversas regiões.

A população deve permanecer em alerta, especialmente em áreas de morro, devido ao risco de novos deslizamentos.

Em casos de emergência, os números disponíveis são:

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