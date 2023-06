Governadora Raquel Lyra só tem construído barreiras, diz o prefeito de Garanhuns

Tão logo a governadora Raquel Lyra (PSDB) usou as redes sociais para anunciar as datas que vão acontecer a 31ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), de 21 a 30 de julho, sem sequer comunicar ao prefeito Sivaldo Albino (PSB), uma verdadeira polêmica se instalou no Estado. Isto porque o prefeito só tomou conhecimento da data do FIG pela mídia.

“Fiquei surpreso e lamento muito a postura dos que fazem o Governo do Estado de Pernambuco, a Fundarpe, a Secretaria de Cultura e com a governadora. Tudo que vinha sendo tratado é que a data do Festival de Inverno seria de 14 a 23 de julho. Inclusive, semana passada, uma das pessoas que tem tratado com nossa Secretaria de Cultura, confirmou a data. Por isso, montamos e anunciamos a data do nosso Festival Gospel, que sempre acontece no período do FIG, de 14 a 23 de julho.

Reiterando o que disse após tomar conhecimento pelas redes sociais e imprensa de todo o Estado, quando afirmou que “aqui tem prefeito". "Garanhuns não é a casa de mãe joana”, Sivaldo complementa: “Você é o prefeito da cidade onde vai ter o evento e a governadora anuncia sem nenhum comunicado prévio a data desse evento? Além de ser desrespeitoso com o governo, é com o povo”, relata.

“A pessoa não pode tratar nenhum lugar como a casa da mãe Joana, que qualquer um chega e faz o que quer, manda e desmanda. O que aconteceu foi uma falta de respeito e de sensibilidade por parte de todos. Ao menos se tivessem nos avisado com uma certa antecedência, não digo nem diretamente a mim, mas a Fundarpe ter conversado com o nosso pessoal da cultura”, comenta o prefeito de Garanhuns.

De acordo com Sivaldo, devido a magnitude do FIG e da importância do festival para Garanhuns e Estado, desde março tenta uma audiência com a governadora Raquel Lyra, mas nunca houve espaço na agenda da tucana para recebê-lo para alinhar a parceria entre o município e o Estado.

“Espero que essa postura da governadora possa mudar e ela possa ter um trato mais respeitoso com Garanhuns e com os demais municípios. Porque não é com esse caminho que se constrói pontes e diálogos, como Raquel discursa desde a campanha. Pelo que percebemos, ela tem construído mais barreiras”, declara Silvado.

Para o líder do Governo na Alepe, deputado Izaías Régis (PSB), a mudança da data do FIG acontece sempre e não é motivo para polêmicas. Segundo ele, foi decidido apenas hoje que o FIG ocorreria entre 21 e 30 de julho para ficar mais viável para o turismo.

“Acabamos de ter um dos maiores eventos de São João e precisamos levar turistas para o FIG, o que só deve ocorrer mais perto de quando as pessoas receberem seus salários, para estimular mais o turismo, por isso a nova data. Não tem polêmica, pois o Festival de Inverno de Garanhuns nunca teve uma data certa para acontecer. Não acho que não avisar sobre a nova data do FIG foi um desrespeito da governadora Raquel. Ela não tem rixa e nem raiva com ninguém”, defende Izaías Régis.

De acordo com o líder do Governo na Alepe, quando forem anunciadas as atrações da 31º edição do FIG, o que deverá acontecer na próxima semana, estarão todos juntos. “Não precisa fazer o que ele fez hoje, chamar Garanhuns de casa da mãe Joana. Isso de esperar ser comunicado com antecedência é besteira. Quantas vezes eu não fui nem chamado para participar da divulgação enquanto durante os oito anos em que estive na prefeitura de Garanhuns”, minimiza Izaías Régis.