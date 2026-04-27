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BRASIL Governadores bolsonaristas demonstram pouco engajamento nas redes à pré-campanha de Flávio Levantamento do Globo nas redes sociais de chefes do Executivo ou de nomes que recém-deixaram os cargos para disputar a eleição aponta que são raras as postagens de apoio ao senador

Governadores próximos a Jair Bolsonaro (PL) têm demonstrado pouco engajamento na corrida ao Planalto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente. Levantamento do Globo nas redes sociais de chefes do Executivo — ou de nomes que recém-deixaram os cargos para disputar a eleição — aponta que são raras as postagens de apoio a Flávio desde que ele foi ungido pelo pai como pré-candidato, no fim do ano passado.

A adesão escassa contrasta com a cobrança pública feita por Carlos Bolsonaro (PL), na última semana, sobre a campanha do irmão. Pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, o ex-vereador do Rio sugeriu realizar um pente-fino em “prefeitos e vereadores” do partido, com a ajuda de seguidores, para checar os que não estariam se dedicando suficientemente ao voo presidencial de Flávio — cenário descrito por Flávio como “estarrecedor”.

O Globo verificou todas as publicações, desde janeiro, nas páginas oficiais no Instagram dos governadores Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Celina Leão (PP), do Distrito Federal; Otaviano Pivetta (Republicanos), do Mato Grosso; e Eduardo Riedel (PP), do Mato Grosso do Sul. Também foram considerados Cláudio Castro (PL-RJ), Mauro Mendes (Podemos-MT), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Wilson Lima (União-AM), que recentemente deixaram seus posando visando disputas ao Senado.

Desses, o único atuante na divulgação da pré-candidatura de Flávio é Jorginho Mello, que frequentemente usa as redes para desferir críticas ao PT e ao governo Lula. Ainda assim, desde o início do ano, ele fez apenas três publicações com apoio explícito ao filho mais velho de Bolsonaro. Já Celina Leão compartilha regularmente afagos a Michelle Bolsonaro, que recentemente protagonizou brigas com os enteados. No período analisado, Ibaneis Rocha e Wilson Lima não fizeram qualquer menção a Flávio em suas páginas.





No caso de Tarcísio, que foi especulado como possível nome do bolsonarismo ao Planalto, há uma única foto com Flávio Bolsonaro: uma postagem do próprio senador, disponível também na página do paulista no modelo de colaboração. O texto, do fim de fevereiro, anunciava uma união pelo “Projeto Brasil” — “vamos estar juntos não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros”, escreveu Flávio no conteúdo.

‘Direita unida’

Um mês antes, em meio à especulação sobre eventual candidatura à presidência, Tarcísio usou o Instagram para reforçar que concorreria à reeleição, rechaçando “informações diferentes”. Na ocasião, afirmou “trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder”. Dias depois, Tarcísio visitou Jair Bolsonaro na Papudinha, o que gerou, inclusive, cortes para outras publicações, em que ele se diz um “grande amigo” do ex-presidente.

Ainda em janeiro, o governador paulista fez duas publicações para apoiar a caminhada de Nikolas Ferreira, que percorreu 240 quilômetros entre Paracatu (MG) e Brasília (DF), acompanhado de apoiadores, em protesto pela libertação de Bolsonaro. No carnaval, Tarcísio teceu críticas a Lula nas redes após o desfile da Acadêmicos de Niterói, que levou uma homenagem ao petista na folia carioca.

Assim como a maioria dos outros governadores, Tarcísio também fez posts desejando feliz aniversário a Jair Bolsonaro, no dia 21 de março, e para celebrar a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente.

Entre os governadores, o principal apoiador de Flávio é Jorginho Mello. O político de Santa Catarina fez três publicações de apoio explícito em 2026, incluindo menções a pesquisas eleitorais favoráveis ao senador. Em uma das postagens, de fevereiro, ele chama o parlamentar de “moderado” e “capaz de conversar com todos e unir a direita”, endossando a estratégia da campanha de vender o herdeiro de Bolsonaro como menos radical do que o pai. O governador também publicizou conteúdos em colaboração com Carlos, apoiando a pré-candidatura ao Senado no estado, além de diversas mensagens de apoio a Bolsonaro e de críticas ao PT.

Na página de Celina Leão, não há qualquer divulgação da candidatura de Flávio. A única menção ao senador foi em uma postagem na semana passada, com o trecho de uma entrevista na qual ela falava sobre o desafio da direita bolsonarista nas eleições de outubro: “Tenho certeza que Flávio e Michelle vão fazer um diálogo para trazer essa unidade”, diz.

A ex-primeira-dama, sua amiga pessoal, é o principal rosto da família Bolsonaro nas publicações. Michelle aparece com destaque, por exemplo, no vídeo de “apresentação” de Celina no momento em que ela assumiu o governo do Distrito Federal, após a saída de Ibaneis. A mulher de Jair também recebeu um post especial de aniversário, bem como o marido. Celina foi outra governadora a apoiar publicamente Nikolas Ferreira em sua caminhada no início do ano.

Feliz aniversário

Já Cláudio Castro fez uma única publicação de apoio a Flávio, em 8 de abril, quando já havia deixado o cargo de governador. Antes, ele dividiu com os seguidores uma mensagem de feliz aniversário a Jair Bolsonaro e fotos de um encontro de caciques do PL, incluindo Flávio, quando se definiram os nomes para a chapa da legenda no estado do Rio.

Mauro Mendes, que deixou o governo do Mato Grosso no início do mês, e Otaviano Pivetta, seu sucessor, só publicaram imagens de Flávio na última quarta, um dia após a cobrança pública de Carlos Bolsonaro. Naquele dia, o senador cumpriu agenda em Mato Grosso, da qual ambos participaram.

“Hoje tivemos a honra de receber o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, candidato da direita e indicação direta do presidente Jair Bolsonaro, a quem sou e sempre serei fiel”, escreveu Mendes. Pivetta publicou um vídeo do encontro, mas foi mais comedido nas palavras: “Recebendo o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro em Mato Grosso. Seja bem-vindo ao nosso estado”.

Governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel publicou, no início do mês, a foto de um encontro com Flávio, quando ele entregou diretrizes para o agronegócio a serem incorporadas no plano de governo filho de Jair, chamado de “próximo presidente do Brasil”. Eles estavam acompanhados de Reinaldo Azambuja, seu antecessor no cargo, e atual presidente do PL no MS.

Ibaneis Rocha e Wilson Lima, que se desincompatibilizaram recentemente dos cargos de governador, respectivamente, do Distrito Federal e do Amazonas, não fizeram qualquer menção a Flávio Bolsonaro desde o início do ano.

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