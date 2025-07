A- A+

BRASIL Governadores de direita evitam se posicionar após tarifaço e nova sanção contra Moraes Antes do anúncio das novas medidas, pastor Silas Malafaia havia publicado vídeo criticando aliados de Bolsonaro por não criticarem ministro do STF

Após o governo americano confirmar que irá impor tarifas de 50% a produtos brasileiros e decidir aplicar as sanções da Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, governadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro evitaram se manifestar nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) compartilhou um vídeo sobre a reabertura de leitos hospitalares no estado. Ex-ministro de Bolsonaro e um dos presidenciáveis da direita para disputar as eleições de 2026, ele recebeu comentários de seguidores bolsonaristas com pedidos para se manifestar sobre o novo episódio dos atritos entre Brasil e Estados Unidos.

"Até quando vai ficar em silêncio sobre esse dia histórico (Moraes e Magnitsky)?", escreveu um seguidora. "Nem uma palavra, Governador? A maior democracia do mundo puniu um membro do nosso STF por desrespeito aos Direitos Humanos, e o Sr não fala NADA? Onde está a cobrança ao nosso Poder Judiciário? Onde está a pressão aos Senadores para pautarem impeachment de Ministros do STF?", escreveu outro.





Nas redes sociais, Caiado fez publicações sobre a redução no índices de criminalidade de Goiás. Zema também não fez publicações sobre o tema. Na terça-feira, ele havia dito, em um post no Instagram, que seu governo trabalhava "para minimizar o prejuízo causado pelo governo federal via tarifaço". Outro presidenciável da direita, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, também não fez publicações sobre as tarifas de Trump ou sobre as sanções contra o ministro do STF. Nas redes, Cláudio Castro (PL) também evitou se manifestar.

Antes do anúncio das novas medidas, o pastor Silas Malafaia, um dos principais aliados do ex-presidente Bolsonaro, publicou nas redes sociais um vídeo em que critica os governadores de São Paulo, Goiás e Paraná por não se posicionarem contra o ministro Alexandre de Moraes.

Malafaia relembrou um outro vídeo, publicado na segunda-feira, em que também critica o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pelas mesmas razões. Desta vez, o pastor voltou atrás: "Ele (Zema), sim, já fez críticas a esse inquérito, que é uma farsa, fazendo críticas ao Alexandre de Moraes e ao STF. Tem vídeos da fala dele, então eu retiro o Zema dessa lista".

Segundo o pastor, embora os outros governadores façam críticas ao presidente Lula, eles "não falam nada" contra o ministro e o Supremo como um todo.

"Eu não sou inimigo deles. Eu estou fazendo uma constatação real, que eles omitem qualquer crítica ao Moraes e também ao apoio do STF às aberrações desse ditador", afirmou Malafaia.

