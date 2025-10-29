Qua, 29 de Outubro

Rio de Janeiro

Governadores de direita organizam comitiva ao RJ em apoio a Castro após operação policial

A previsão é que o encontro com Castro ocorra no final da tarde de quinta-feira, 30

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é um dos que prestaram apoioO governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é um dos que prestaram apoio - Foto: Reprodução/X

Governadores de direita organizam uma comitiva para ir ao Rio de Janeiro e prestar apoio ao governador fluminense, Cláudio Castro (PL), na esteira da megaoperação policial que deixou mais de uma centena de mortos na capital do Estado.

O governador se queixa da falta de apoio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , enquanto o Palácio do Planalto enxerga uma tentativa de politizar o tema em meio à proximidade das eleições.

Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), a decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira, 29, em uma reunião por videoconferência da qual também participaram os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC) e Mauro Mendes (União-MT).

A previsão é que o encontro com Castro ocorra no final da tarde de quinta-feira, 30. Ao menos por enquanto, a presença de Tarcísio não está prevista.

"Estaremos todos nós no Rio de Janeiro para prestar solidariedade ao governador Cláudio Castro e ao mesmo tempo também oferecer um apoio às forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro", disse Caiado.

Jorginho Mello foi designado como o articulador do movimento e pretende ampliar o convite para chefes do Executivo de outros Estados - o governo catarinense não informou quem foram os outros convidados.

"Nossa proposta é que os governos cedam homens de suas polícias, tanto na área de inteligência quanto no efetivo, para auxiliar o Rio de Janeiro neste momento. O combate ao crime organizado não pode ter fronteiras. É uma responsabilidade de todos", afirmou Mello.

Os governadores também devem seguir uma sugestão de Zema e usar a oportunidade para pressionar o Congresso Nacional a aprovar o projeto de lei que equipara facções criminosas a terroristas.  

