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Eleições 2026 Governadores eleitos nos três estados do Sul vão acompanhar Flávio Bolsonaro no debate da Globo Jorginho e Zucco confirmaram presença, enquanto Moro também consta entre os convidados para acompanhar os bastidores do encontro

Os governadores eleitos dos três Estados da região Sul, Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, Sergio Moro (PL), do Paraná, e Luciano Zucco (PL), do Rio Grande do Sul, foram convidados pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) para acompanhar o último debate presidencial antes do segundo turno, promovido pela TV Globo nesta sexta-feira, 23. O encontro entre Flávio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está marcado para as 21h20, no Rio de Janeiro.

Jorginho e Zucco confirmaram presença no debate, enquanto Moro também consta entre os convidados para acompanhar os bastidores do encontro. O governador eleito do Paraná já havia participado da comitiva de Flávio durante o debate da Band, no último domingo, 18, em São Paulo, ao lado do senador eleito Deltan Dallagnol (Novo-PR), que também foi convidado para o encontro desta sexta-feira.

Reeleito em primeiro turno em Santa Catarina, Jorginho afirmou que sua presença no debate ocorre a convite de Flávio e destacou a relação política construída com a família Bolsonaro desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Tenho uma relação de confiança e amizade com a família Bolsonaro, construída ao longo de muitos anos", afirmou o governador catarinense.

No Rio Grande do Sul, Zucco anunciou que viajará ao Rio de Janeiro a convite do candidato do PL para acompanhar a preparação e o debate presidencial. Eleito governador no primeiro turno, em 4 de outubro, o deputado federal tem participado de mobilizações pela candidatura de Flávio em diferentes Estados.

"O Flávio me convocou e, logicamente, eu não poderia recusar esse convite", declarou Zucco.

Os três governadores, todos filiados ao PL, foram eleitos no primeiro turno das eleições estaduais e têm participado de mobilizações conjuntas em apoio a Flávio Bolsonaro na região Sul O grupo esteve reunido em atos de campanha nas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba desde o início do segundo turno

O debate da Globo será o último encontro televisivo entre Lula e Flávio antes da votação de domingo, 25, e terá mediação do jornalista César Tralli.

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