A- A+

Antifacção Governadores pedem a Motta adiamento de votação do projeto Antifacção Chefes do Executivo estadual querem mais 30 dias para ajustes no texto

Governadores pediram ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o adiamento da votação do projeto Antifacção, que estava prevista para esta quarta-feira. Em coletiva de imprensa, o chefe do Executivo estadual do Rio, Cláudio Castro, falou sobre a necessidade de refletir com calma a legislação.

Ao lado de Ronaldo Caiado (Goiás), Jorginho Mello (Santa Catarina) e Celina Leão (vice-governadora do Distrito Federal), Castro pediu 30 dias para ajustes no texto.

— Teve um grande pedido que esses projetos não sejam votados de maneira tão rápida. Não nos interesse em nada aprovar uma proposta que vai ficar parada no Senado ou ser considerada inconstitucional — afirmou Castro.

Jorginho de Mello, ponderou, no entanto, que o plano é votar a proposta até o recesso parlamentar.

Segundo os governadores, após receber o apelo por mais prazo, Motta disse que iria levar a discussão para os líderes e o relator do projeto, deputado Guilherme Derrite (PP-SP).

Já Celina Leão falou em fazer um "grande pacto nacional" para construir um texto de consenso. Caiado também defendeu um t

Veja também