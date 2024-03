Governista escalam 'tropa de choque' para tentar neutralizar Nikolas na Comissão de Educação

A- A+

Partidos da base governista preparam uma "tropa de choque" para tentar conter possíveis iniciativas extremistas do novo presidente da Comissão de Educação, Nikolas Ferreira (PL-MG), à frente do colegiado. Partidos como o PSB, PSOL e PDT já têm escalados alguns dos nomes que pretendem debater e votar contra algumas proposições que visem as principais bandeiras do Ministério da Educação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sâmia Bonfim (PSOL-MS), Tarcísio Motta (PSOL-RJ), Duda Salabert (PDT-MG) e Tábata Amaral (PSB-SP) são alguns dos nomes que devem compor o corpo do colegiado.

Mas, até mesmo entre os governista, há rachas provocados pela eleição de Nikolas para comandar a Comissão. Duda Salabert, por exemplo, diz que seguirá atuante em defesa de pautas como o novo Ensino Médio, mas confessa "desconfiança" nos colegas petistas que serão indicados para o colegiado. Ela lembra que a escolha de Nikolas para presidir a Comissão de Educação partiu de um acordo alinhavado com os petistas, que escolheram comandar a Comissão de Saúde para blindar a ministra da pasta, Nísia Trindade, e comandar um orçamento de R$ 4,5 bilhões.

– Não podemos dar um tamanho maior ao Nikolas do que ele tem. Ele é mais uma peça na política de desmonte da educação. Contar mesmo, eu conto com os colegas do PSOL e com a Tábata Amaral, por exemplo. O PT deixou a comissão nas mãos de uma figura que pode agir pelo retrocesso das nossas políticas, sinceramente não sei o que esperar deles para resguardar a sociedade desta escolha – afirma.

Duda Salabert compôs a CPMI do Dia 8 de Janeiro, enquanto Sâmia Bonfim participou da CPI do MST.

Nikolas costuma participar de vários embates com a base do governo. Ano passado, no Dia Internacional da Mulher, ele colocou uma peruca loira e fez um discurso transfóbico no Plenário da Câmara, com ataques às mulheres trans.

Líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE) minimiza a escolha do bolsonarista para o colegiado afirma que um compromisso foi firmado para que as pautas levadas à discussão no colegiado não atrapalhem as políticas atuais de educação, comandadas pelo ministro Camilo Santana.

– Tem compromisso do líder (do PL) Altineu de não criar nenhuma dificuldade nas políticas que o ministro (da Educação) Camilo está desenvolvendo – disse.

