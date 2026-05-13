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Eleições 2026 Governistas comemoram revelações, mas avaliam que Flávio Bolsonaro continua na corrida eleitoral Guilherme Boulos foi o único ministro a comentar publicamente o caso e pediu cassação do senador

Aliados do governo comemoraram as revelações de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro. Mas apesar do entusiasmo no Planalto, o entendimento é que a notícia abala, mas não o tira da corrida eleitoral.

Pessoas próximas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seria a principal opção dos adversários para substituir, mas no momento consideram essa hipótese ainda pouco provável.

Entre os ministros, o único que comentou o caso foi Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, que defendeu a cassação de Flávio Bolsonaro.

– É muito grave. Não estamos falando de ilação, de suspeita, de delação sem prova, estamos falando de um áudio. A não ser que se diga que esse áudio é mentiroso, que não é a voz do senador Flávio Bolsonaro ou de que o áudio foi adulterado. Se esse áudio de fato é do Flávio Bolsonaro. A discussão não é nem só sobre CPI, é sobre o mandato dele no Senado que tem que ser cassado.

Boulos ainda destacou que há conversas entre Flávio e Vorcaro que ocorreram quando o Banco Master já estava sob investigação.

Integrantes da pré-campanha de Lula afirmam que o assunto será trabalhado neste momento prioritariamente pelo PT. O partido foi rápido ao explorar o assunto nas redes sociais, republicando o áudio enviado por Flávio Bolsonaro a Vorcaro, e em outro, em que faz uma montagem de um vídeo da pré-campanha do senador assistindo ao áudio do senador. A fala de Flavio ao banqueiro deve ser explorada à exaustão pelo PT.

Parte dos governistas usou o caso para não só vincular o escândalo financeiro ao bolsonarismo, como também indicar que podem haver novos desdobramentos que têm potencial para atingir a oposição.

Sem dar detalhes e sem falar de nenhum caso específico, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que novos acontecimentos ainda podem ser revelados.

– Não sei se vai inviabilizar (a candidatura de Flávio), mas seguramente ele tem muita explicação para dar para população sobre essa questão. Ele ficava apontando o dedo para o outro lado e “afasta de mim esse cálice”. Não é assim, quando sobe na tribuna e chama todo mundo de ladrão é porque em geral está querendo fugir de ser chamado de ladrão. Vamos esperar, não sei se é só isso que vem. Bota a ponta do iceberg e um puxa e vem uma corda de caranguejo, como a gente diz na Bahia.

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