atos golpistas Governistas pedem impedimento da participação de André Fernandes na CPI do 8 de janeiro Parlamentares da base fizeram questão de ordem para tirar autor do pedido de criação do colegiado da comissão; ele é investigado pelo STF por suspeita de incitar atos golpistas

Na segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista do 8 de janeiro, parlamentares entraram com um pedido –uma questão de ordem—para impedir a participação do deputado André Fernandes (PL-CE) como membro do colegiado.

Fernandes foi o autor do requerimento que criou a CPI e é também um dos alvos de inquéritos abertos a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), pelo ministro Alexandre de Moraes, dias após os atentados que atingiram os prédios dos Três Poderes em Brasília. Fernandes disse, em outros momentos, que não convocou ninguém para o ato e disse que não sabia que haveria "quebra-quebra nem vandalismo"

No dia dos atos golpistas, André Fernandes divulgou vídeos no Twitter convocando para "ato contra o governo Lula" e dizendo que estaria presente.

No pedido de impedimento assinado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG), ele justifica que a participação de Fernandes na CPI configura conflito de interesse. “Direto que prejudica e, até mesmo, inviabiliza a devida apuração dos fatos objeto de investigação pelo Congresso Nacional”, diz o pedido.

"É bem provável que ele vire réu" disse ainda Correia ao fazer a questão de ordem.

“E não há dúvidas de que cabe direcionar a presente questão de ordem ao Presidente da Casa Legislativa em que foi proposta a CPMI, autoridade que determinou a sua instalação e a quem cabe designar os membros que farão parte da sua composição, indicados, de acordo com o princípio da proporcionalidade, pelos seus respectivos líderes partidários”, afirma ainda o pedido.

A expulsão ou não de Fernandes do colegiado dependerá de uma decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O grupo governista foi o primeiro a chegar o colegiado nesta manhã de terça-feira (6) para que a questão de ordem fosse um dos primeiros documentos na fila da sessão de hoje. A intenção da base é justamente iniciar as investigações da CPI pelos parlamentares investigados.

