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Copa do Mundo

Governo abre consulta pública para construir legado da Copa de 2027

População pode participar por meio da plataforma Brasil Participativo

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A Copa Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho.A Copa Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho. - Foto: Sam Robles/CBF

O Brasil sedia em 2027 a primeira edição de uma Copa do Mundo de futebol feminino disputada na América do Sul. E o Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, iniciou uma consulta pública para ouvir a população brasileira sobre as mudanças que devem ser priorizadas a partir da realização do megaevento esportivo.

Segundo comunicado à imprensa emitido pelo Ministério do Esporte, “mais do que promover uma competição histórica dentro de campo, o Governo Federal quer garantir que o torneio deixe impactos positivos e duradouros para toda a sociedade”.

Na consulta pública sobre os legados da competição, a proposta é avaliar as transformações que permanecem após o final do evento, como avanços sociais, esportivos e econômicos que vão além dos jogos e que contribuem para o desenvolvimento do país.

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“Entre os possíveis legados estão o aumento do investimento e da visibilidade no futebol feminino, a criação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres, a ampliação da participação de meninas e mulheres no esporte, além da formação de treinadoras e gestoras. Também estão em pauta o fortalecimento do futebol como um ambiente seguro, o combate à violência e ao assédio, e o desenvolvimento econômico e turístico das cidades-sede”, diz o comunicado.

Para participar da consulta pública os interessados devem acessar a plataforma Brasil Participativo e responder à pergunta: “Qual legado você quer para a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027?”. As respostas servirão de orientação para a construção do Plano Nacional do Legado Social e Esportivo da Copa do Mundo 2027.

A Copa Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho. Oito estádios receberão jogos da competição: Maracanã (Rio de Janeiro), Arena Fonte Nova (Salvador), Arena Itaquera (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Estádio Nacional (Brasília), Arena Castelão (Fortaleza), Estádio Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pernambuco (Recife).

Histórico

O Mundial sediado pelo Brasil será a décima edição do torneio. Antes de chegar à Austrália e à Nova Zelândia, em 2023, a competição já havia sido sediada por China, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e França.

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