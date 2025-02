Governo adia posse de Padilha na Saúde no lugar de Nísia para evitar evento esvaziado

A- A+

SEMANA DO CARNAVAL Governo adia posse de Padilha na Saúde no lugar de Nísia para evitar evento esvaziado Transmissão de cargo de ministro da Saúde seria na quinta, 6 de março

O governo Lula decidiu adiar a transmissão de cargo de ministro da Saúde de Nísia Trindade para Alexandre Padilha. A cerimônia, inicialmente prevista para 6 de março, quinta-feira imediatamente após o carnaval, foi remarcada para 10 de março, a segunda seguinte, em evento no Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Nísia nesta terça-feira, após um processo de fritura que durou semanas.



Padilha deixará o ministro da Secretaria de Relações Institucionais para assumir o posto na Saúde, que já ocupou o cargo na década passadsa, durante o governo de Dilma Rousseff.

O adiamento da posse de Padilha foi anunciado na manhã desta quinta-feira pelo atual secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Brasília. Barbosa também disse que deixa o cargo com Nísia.

— A transmissão de cargo ia ser no dia 6 de março, mas eu estava brincando aqui, que o pessoal mais carnavalesco chiou muito, "vai fazer na quinta-feira", então vai ficar para o dia 10, dá tempo de o pessoal que vai pular carnaval, de ressaca e tal, fazer-se presente na transmissão de cargo, que será, e que faz questão de que seja assim o presidente Lula, no Palácio do Planalto, onde haverá uma falas importantes da ministra e do ministro Padilha, mostrando essa relação de continuidade com novo segundo tempo de jogo, com um perfil diferente da escolha inicial — disse Swedenberger Barbosa em seu discurso.

Barbosa afirmou ainda que as reuniões da transição entre as equipes de Nísia e Padilha começam nesta quinta-feira e devem ser concluídas ainda antes do carnaval

