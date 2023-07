A- A+

BRASIL Governo anuncia que Márcio Pochmann vai assumir presidência do IBGE Informação foi confirmada pelo ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta

O economista Marcio Pochmann será o novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). A informação foi confirmada pelo ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta. Pochmann deve tomar posse em agosto, mas a data ainda não foi definida.

Pimenta ainda afirmou que a escolha do economista não provocou desgaste nem encontrou resistências dentro do governo. O nome de Pochmann teria resistência dos ministérios da Fazenda e do Planejamento por ele ser da linha desenvolvimentista.

O economista é o atual presidente do Instituto Lula. No governo da presidente Dilma Rousseff, Pochmann foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Segundo Pimenta, o governo também irá anunciar o novo PAC no próximo dia 11 de agosto. O evento deve acontecer no Rio de Janeiro.

