stf Governo aposta em histórico de aprovações para Dino ser confirmado ao STF na CCJ do Senado Líder do governo no Congresso recebeu Dino em jantar com lideranças nesta terça-feira (28)

O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse estar "convencido" de que a indicação do ministro da Justiça Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) vai passar na Casa. A declaração foi dada a jornalistas na noite desta terça-feira, logo após fim do jantar organizado pelo senador com o escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a cadeira de Rosa Weber e lideranças do Senado.

"Não tem nenhum candidato ao STF que tenha sido rejeitado pelo Senado. Então, estou convencido de que Flávio Dino será aprovado. Ao passo em que conversar com cada um dos senadores, irá convencer todos os 81 senadores" afirmou Randolfe.

O senador ainda foi taxativo ao afirmar que não se discute negociar vetos em troca da aprovação dos nomes de Flávio Dino ao STF e do subprocurador-geral Paulo Gonet, à Procuradoria-Geral da República (PGR). De acordo com ele, esse arranjo "não está sob negociação":

"Não se negocia nenhum veto do presidente da República para aprovação dos nossos candidatos à Procuradoria Geral da República e ao STF. Quero deixar claro, veto do presidente da República não está sob negociação."

Conforme o Globo informou nesta terça-feira, o jantar de Dino com senadores marca o começo do périplo em busca de votos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que vai avaliar a escolha do nome ao STF no próximo dia 13. Na saída da reunião, o senador Weverton (PDT-MA), relator da indicação no colegiado, estimou que o ministro terá ao menos 53 votos no plenário, e 17 na CCJ.

Levantamento feito pelo Globo com os integrantes do colegiado mostra que Dino terá vitória apertada na CCJ. Dos 27 integrantes, 10 declararam que votarão favoravelmente ao nome do ministro e seis vão se posicionar contrários. Outros 11 senadores afirmaram não saber ou não responderam. Já o nome de Gonet deve passar com mais tranquilidade: 12 apoios públicos e apenas uma declaração contrária, a do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também se opõe a Dino.

