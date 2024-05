A- A+

comunicação Governo aposta em reforço da comunicação digital para reverter queda de popularidade Ministro da Secom afirmou que espera números 'mais positivos' com lançamento de nova campanha, e acrescentou que está 'empolgado' para depor no Senado sobre licitação para agências digitais

Com R$ 197,7 milhões investidos na maior licitação federal já feita na área de comunicação digital, o governo Lula espera uma melhora nos índices de popularidade do presidente da República. A expectativa do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, é que o lançamento da campanha “Fé no Brasil” traga resultados positivos “logo logo”. O objetivo é focar em ações feitas pelo governo:

— Vai ser uma campanha muito de entregas, mostrando que a gente fez até agora em cada um dos ministérios. (Vamos) tentar fazer com que essa informação possa chegar de forma regionalizada e nós achamos que, com isso, logo logo vamos ter um número bem mais positivo de aprovação — afirmou Pimenta, nesta quarta-feira, em evento do G20 em São Paulo.

Segundo o ministro, a campanha, chamada “Fé no Brasil - A gente está no rumo certo" será lançada nesta quarta-feira, durante o feriado de 1º de maio. A estratégia vem em um momento em que as pesquisas de popularidade têm sido um alerta para o Planalto e apontam queda na aprovação de Lula, com falhas de comunicação sendo atribuídas como um dos elementos responsáveis pelos resultados.



A rodada mais recente da pesquisa Genial/Quaest, divulgada em março, indicou que a percepção geral sobre o governo Lula piorou, uma tendência apontada também pelo DataFolha e Ipec. Pimenta minimizou os resultados e disse que os números não foram “nenhuma surpresa”.

Apesar de contemporizar a tendência apontada pelos maiores institutos de pesquisa do país, o ministro indicou que espera que o investimento em estratégia digital ajude o Planalto a comunicar melhor assuntos institucionais e de prestação de serviço.

'Empolgado' para ir ao Senado

O ministro também rebateu as críticas a licitação feita contra Secom na licitação para contratar agências digitais e afirmou estar “empolgado” para prestar esclarecimentos ao Congresso sobre o tema:

— Eu vi que tem uma intenção de alguns parlamentares, entre eles o senador Sergio Moro, de me convocar para ir no Senado. Eu quero que isso aconteça o mais rápido possível. Eu quero que ele não desista do relatório. Agora eu estou todo entusiasmado que eu vou lá.

O resultado do certame de quase R$ 200 milhões foi apresentado na semana passada, com vencedoras — as agências Usina Digital, Area Comunicação, Moringa L2W3 e do consórcio BR e Tal. Pimenta negou que não acompanhado processo de licitação e que soubesse do resultado antes dele ser apresentado:

— Eu não conheço essas pessoas, eu não sei quem são os donos, eu não tenho a menor ideia e não quero saber — disse Pimenta.

Após a divulgação da licitação, o site O Antagonista publicou uma reportagem indicando que os donos das agências eram ligados a membros do PT. O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) indicou que abrira um requerimento para que o ministro fosse convocado a dar explicações sobre o tema.

— Eu não quero que ele retire o requerimento. E eu vou lá para mostrar para ele a transparência, a seriedade, a maneira como nós conduzimos a licitação e (vamos) acabar com mais essa fake news que foi desenvolvida nos últimos dias — rebateu o ministro.

