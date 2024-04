Governo apresenta nova proposta para servidores da educação; 9% em 2025

O governo Lula apresentou nesta sexta-feira uma nova proposta de reajuste salarial para os técnico-administrativos em educação, que trabalham nos institutos e universidades federais. A contrapartida aos servidores inclui ganho salarial de 9% a partir de janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026.

Ao menos 48 universidades, 71 institutos federais (IFs) e um campus do Colégio Pedro II estão em greve desde a semana passada. Entre as reivindicações, professores e técnicos pedem reestruturação de carreira e recomposição salarial.

A proposta anterior era de reajuste na base salarial de 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. A nova proposta foi apresentada em reunião da mesa de negociação com os técnicos, realizada na Esplanada dos Ministérios.

Crise Em encontro para debater crise com o Congresso, Lula decide marcar reuniões com Lira e Pacheco