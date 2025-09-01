Seg, 01 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Direitos Humanos

Governo autoriza uso da Força Nacional em terras indígenas no Amazonas

Medida é para garantir ordem e segurança em Tapauá e Lábrea

Reportar Erro
Força Nacional - atuação dos militares tem o objetivo de garantir a continuidade de atividades consideradas essenciais para o funcionamento da sociedade dos dois municípios amazonensesForça Nacional - atuação dos militares tem o objetivo de garantir a continuidade de atividades consideradas essenciais para o funcionamento da sociedade dos dois municípios amazonenses - Foto: Daiane Mendonça/SECOM RO

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas terras indígenas nos municípios de Tapauá e Lábrea, no interior do Amazonas, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A autorização foi publicada em portaria no Diário Oficial União desta segunda-feira (1º) com validade por 90 dias.

Leia também

• Fernando Dueire (MDB) evita falar em vaga para o senado antes da discussão sobre a federação

• "A hora agora é de dialogar", diz Silvio Costa Filho sobre federação Republicanos-MDB

• Trama golpista: saiba quais são os crimes pelos quais Bolsonaro e os outros sete réus são acusados

A atuação dos militares tem o objetivo de garantir a continuidade de atividades consideradas essenciais para o funcionamento da sociedade dos dois municípios amazonenses; a preservação da ordem pública e da segurança física de pessoas, além da proteção de bens, sejam eles públicos ou privados.

A Força Nacional atuará em articulação com os órgãos de segurança pública do Amazonas e da União.

A portaria é assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter