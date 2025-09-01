Governo autoriza uso da Força Nacional em terras indígenas no Amazonas
Medida é para garantir ordem e segurança em Tapauá e Lábrea
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas terras indígenas nos municípios de Tapauá e Lábrea, no interior do Amazonas, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).
A autorização foi publicada em portaria no Diário Oficial União desta segunda-feira (1º) com validade por 90 dias.
Leia também
• Fernando Dueire (MDB) evita falar em vaga para o senado antes da discussão sobre a federação
• "A hora agora é de dialogar", diz Silvio Costa Filho sobre federação Republicanos-MDB
• Trama golpista: saiba quais são os crimes pelos quais Bolsonaro e os outros sete réus são acusados
A atuação dos militares tem o objetivo de garantir a continuidade de atividades consideradas essenciais para o funcionamento da sociedade dos dois municípios amazonenses; a preservação da ordem pública e da segurança física de pessoas, além da proteção de bens, sejam eles públicos ou privados.
A Força Nacional atuará em articulação com os órgãos de segurança pública do Amazonas e da União.
A portaria é assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.