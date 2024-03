Governo avalia que escolhas de bolsonaristas para comissões podem atrapalhar projetos prioritários

A- A+

Integrantes do governo avaliam que a escolha de parlamentares bolsonaristas para o comando de comissões da Câmara dos Deputados pode ajudar a oposição a avançar em projetos relacionados a temas de costumes e tirar, assim, energia da pauta considerada prioritária para a gestão petista.

A Câmara definiu na quarta-feira (6) que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), por onde passam praticamente todos os projetos, será presidida por Caroline de Toni (PL-SC). Já a Comissão de Educação ficará sob o comando de Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais opositores do governo.

Além disso, a Comissão de Segurança Pública terá à frente Alberto Fraga (PL-DF), amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A gestão petista entende, porém, que o impacto da escolha dos novos presidentes de comissão não será imediato porque os temas prioritários do governo tramitam por medida provisória ou por projetos em regime de urgências, que não passam pelas comissões temáticas.

Entre as prioridades do governo no Congresso para este ano estão o fim da desoneração e do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), a regulamentação da reforma tributária, propostas relacionadas à transição ecológica e de ampliação do crédito. A aprovação do texto do Novo Ensino Médio também foi colocado na lista de prioridades.

Além de permitir que avancem projetos de autoria de parlamentares relacionados a temas de costumes, as comissões também podem convocar ministros do governo, o que pode gerar incômodo e desgaste.

