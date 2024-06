Governo avaliará programas sociais para reajuste fiscal, mas não penalizará os pobres, diz Lula

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o governo está avaliando diversas alternativas para fazer o reajuste fiscal, dentre eles, se há "exagero" em alguns programas sociais. Ele destacou que nenhuma alternativa está descartada, mas garantiu que o governo não fará ajustes em cima dos pobres. "Não me venham querer que faça ajuste em cima das pessoas mais humildes", disse, na manhã desta terça-feira, 18, em entrevista concedida à Rádio CBN.



E argumentou: "Nós estamos investigando se tem casos exagerados em alguns programas sociais, se tem abuso, sem tem gente recebendo o que não deveria. Tudo isso está sendo investigado para que a gente possa entregar uma proposta daqui a 22 dias para o Congresso Nacional."





E disse que está disposto a discutir desoneração não apenas com os congressistas, mas também com o empresariado.



"Estou disposto a discutir, mas que a gente faça para que o povo mais humilde não seja o mais prejudicado", acrescentou Lula, reiterando que tem divergência profunda e conceitual sobre o que é gasto e investimento.



De acordo com o presidente, a equipe econômica irá apresentar a necessidade de cortes.



E voltou às críticas: "As mesmas pessoas que falam que é preciso parar de gastar são as pessoas que tem R$ 646 bilhões em isenção, desoneração de folha. São os ricos que se apoderam de uma parte do orçamento do País e eles se queixam com o que está gastando com o povo pobre. Acabamos de aprovar a desoneração para 17 setores, qual é a contrapartida que esses grupos trazem para o trabalhador?", indagou.

Veja também

GOVERNO FEDERAL Lula evita citar o nome do Bolsonaro em entrevista