O Itamaraty e representantes do governo federal reagiram ao longo do fim de semana ao ataque do subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Landau é o número dois do secretário Marco Rubio.



E, um dia depois da ida do encarregado de Negócios da embaixada dos EUA, Gabriel Escobar, ao Itamaraty para dar explicações sobre uma publicação anterior com ameaças a aliados de Moraes, a representação americana replicou em português o texto de Landau. Os dois posts foram feitos no X.

A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) afirmou que Landau, foi “arrogante” ao atacar Moraes e cometeu uma “ofensa gravíssima” ao Brasil. Gleisi também disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro estimula o presidente dos EUA, Donald Trump, a fazer uma “chantagem” contra o Judiciário brasileiro e que plataformas atuam no Brasil “descumprindo ordens judiciais”.





A ministra defendeu a soberania brasileira e cobrou autoridades americanas a pararem de “apoiar o golpista que tentou destruir a democracia”, em referência a Bolsonaro, réu por tentativa de golpe.

Questionado, o Itamaraty disse que o posicionamento de Landau traz “falsidades” e configura um “ataque frontal à soberania brasileira”. O texto diz ainda que o Brasil não se “curvará a pressões”.

No post, a embaixada dos EUA sugere: “O que está acontecendo agora no Brasil ressalta este ponto: um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros ramos, ou suas famílias, com prisão, encarceramento ou outras penalidades”.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) repercutiu a publicação da embaixada e de Landau. Para o parlamentar, o post indica que “os EUA não estão para brincadeira”.

Em um vídeo republicando a mensagem, Eduardo questionou: “Vocês chegaram a olhar a postagem na rede X da Embaixada dos EUA?. O recado é claro: para quem ainda não entendeu, os Estados Unidos estão dispostos a ir às últimas consequências para destruir todos os obstáculos ao resgate da harmonia entre os Poderes. Todos os que forem enxergados como peças e mecanismos desse sistema de ‘ditadura de toga’ serão atingidos para o bem do Brasil”.

