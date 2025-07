Governo brasileiro quer atuar com discrição e sem parceiros internacionais para enfrentar Trump

A- A+

O Brasil tentará resolver sozinho o impasse com os Estados Unidos, causado por uma crise que escala nos campos político, econômico e diplomático. De acordo com auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não há intenção de chamar outros países para formar uma força contra o tarifaço promovido pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A ideia é agir com discrição, sem bate-bocas e ataques desnecessários.

Na quarta, Trump anunciou uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros, a começar a valer em 1º de agosto.

No próximo dia 21, Lula viajará ao Chile, para participar da “Reunião de Alto Nível Democracia Sempre”. O evento, que ocorrerá no Palácio de La Moneda, sede da presidência chilena, foi anunciado pelo presidente Gabriel Boric.

É esperada a presença de outros líderes de esquerda, como o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e os presidentes da Colômbia e do Uruguai, Gustavo Petro Yamandú Orsi.

Para o governo brasileiro, não é aconselhável introduzir o tarifaço e o próprio nome de Trump nos debates que ocorrerão no Chile. O melhor seria ignorar os últimos movimentos da Casa Branca e avançar em um posicionamento compartilhado a favor do multilateralismo, da democracia e da cooperação global baseada na justiça social.

Interlocutores do Palácio do Planalto avaliam que os ataques de Trump ao Brasil tem motivação política e é capitaneada pela extrema direita.

Para integrantes do governo, a ação de Trump mostra o claro interesse da Casa Branca em interferir na eleição de 2026. O uso de tarifas é movido por motivações políticas, afirmam. Por isso, Trump acredita que, ao defender Bolsonaro, ajudará a minar uma eventual candidatura de Lula.

Além da questão política, há interesses relacionados à regulação das big techs pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Donald Trump comprou essa briga e criou sua própria plataforma, a Truth Social, e critica as ações do ministro da Corte, Alexandre de Moraes.

Veja também