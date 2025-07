Governo Castro discute criar secretaria para Eduardo Bolsonaro, que pode ser cassado na Câmara

A- A+

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), teria debatido nesta terça-feira a nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no comando de uma nova secretaria estadual, segundo informações do RJTV 2. O parlamentar assumiria o comando de uma pasta de Relações Institucionais. A estratégia tem sido discutida entre aliados como uma forma de impedir a perda do mandato dele na Câmara, após o término da licença do cargo no último domingo.

A discussão sobre a possível nomeação de Eduardo para uma cadeira na administração estadual foi antecipada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Questionada, a assessoria de imprensa do governo não respondeu.

Além do Rio, também foram consideradas indicações para cargos comissionados nas gestões de Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e de Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, como apurou o Globo. Entre articuladores próximos aos governadores, há a avaliação de que é possível que haja disposição para a acomodação, mas as conversas ainda estariam em estágio inicial.





Com a proximidade da eleição de 2026, governadores de direita disputam o espólio de Jair Bolsonaro, e uma eventual ajuda a Eduardo poderia abrir caminho para o apoio do clã na sucessão presidencial. Nos bastidores, no entanto, integrantes dos governos de Ronaldo Caiado (União Brasil), em Goiás, e Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais, demonstraram resistência à ideia. Além da indicação para uma secretaria, outras alternativas também são cogitadas pelos aliados, como a viabilização da votação remota.

