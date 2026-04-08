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Governo Governo confirma trocas na Fazenda e Planejamento após mudanças de ministros Guilherme Mello, atual responsável pela Política Econômica, será secretário executivo do Planejamento

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, vai assumir o cargo de secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), segundo nota divulgada nesta quarta-feira pela pasta em conjunto com a Fazenda.

Além disso, Mello será presidente do Conselho de Administração da Petrobras, posto ao qual foi indicado pelo governo do presidente Lula. Ele vai substituir Bruno Moretti, que foi nomeado ministro do Planejamento e Orçamento.

A atual Subsecretária de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica, Débora Freire, assumirá o cargo de Mello na Fazenda.

“No Ministério do Planejamento e Orçamento, a chegadade Mello à Secretaria-Executiva fortalecerá a integração entre planejamento, orçamento e política econômica, ampliando a coordenação da equipe econômica e a capacidade de formulação, monitoramento e avaliação de políticas pública”, diz a nota do governo.

Com essas mudanças, Mello não será mais ser indicado para uma diretoria do Banco Central (BC), apesar do anúncio feito pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad. O nome do economista Thiago Cavalcanti também perdeu força.

A indicação do secretário para autoridade monetária por Haddad, ainda que nunca tenha sido formalizada pelo governo, não foi bem recebida por parte do mercado financeiro e no próprio Banco Central. Analistas criticam sua formação acadêmica heterodoxa e sua proximidade com o Partido dos Trabalhadores.

Temeroso de que a desconfiança amplificasse os impactos negativos em variáveis como juros e câmbio, o governo recuou e agora o presidente do BC, Gabriel Galípolo, deve ter papel mais relevante na definição dos nomes que serão encaminhados ao Senado. Há intenção de indicar pelo menos uma mulher, do quadro do BC. Entre os nomes cotados está a chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf), Carolina Pancotto, que foi importante na decisão do BC de vetar a compra do banco Master pelo BRB (Banco de Brasília) .

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