Governo de Pernambuco envia 50 policiais militares para reforçar segurança em Brasília

O Governo de Pernambuco enviou 50 policiais militares para reforçar a segurança de Brasília após os ataques de terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro às sedes dos três Poderes no último domingo (8). O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra, através das redes sociais.

Os golpistas que invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) quebraram janelas, destruíram móveis, obras de arte e gabinetes de autoridades, rasgaram documentos, roubaram armas e deterioraram o patrimônio histórico. Além disso, os bolsonaristas agrediram jornalistas e policiais.

Na publicação, a governadora afirmou que participou, na noite de domingo, de uma reunião com os governadores do País.

“Há pouco participamos de uma reunião com os governadores do País e reafirmamos o compromisso de Pernambuco com a defesa do Estado Democrático de Direito. Atos criminosos como os que ocorreram hoje serão repudiados. Mas é preciso mais do que isso. Pernambuco está enviando 50 policiais militares para se juntarem a outros 14 que já integram a Força Nacional em Brasília”, disse.

A governadora Raquel Lyra viaja para Brasília nesta segunda-feira (9). “Amanhã (9), viajo pra lá para me reunir com governadores, governo federal, poderes Legislativo e Judiciário. Não vamos tolerar o desrespeito às leis”, destacou na publicação.

