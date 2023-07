A- A+

PERNAMBUCO Governo de Pernambuco firma parceria com Unicef para políticas públicas para crianças e adolescentes A assinatura ocorreu nesta terça-feira (11), com presença da governadora Raquel Lyra

O Governo de Pernambuco assinou, na manhã desta terça-feira (11), no Palácio do Campo das Princesas, um documento que firmou uma parceria com o Fundo Internacional de Emergência para as Crianças das Nações Unidas (Unicef).

A ação, que contou com participação da governadora Raquel Lyra, visa promover, ao lado da organização, uma articulação das políticas públicas para o estado direcionadas às crianças e adolescentes. As medidas devem partir por diversos âmbitos, como saúde, educação e proteção social.

"O objetivo é articular e integrar as políticas públicas para todos os municípios do estado. O Unicef atuará principalmente no Semiárido, e o apoio virá para auxiliar o estado nesse processo", iniciou a governadora Raquel Lyra.

"Nós sabemos que o principal problema do estado é a educação, e precisamos garantir uma articulação entre os municípios para promover essas melhorias", completou.

O principal ponto de atuação será no Semiárido nordestino, onde mais de 140 municípios possuem o Selo Unicef para desenvolvimento educacional. O apoio da organização virá a partir de sistemas de monitoramento, com uma busca ativa, para identificar as crianças que não estão nas escolas e fazer esse trabalho de acolhimento, além de medidas voltadas para vacinação e combate à violência infantil.



"Montaremos esse sistema em conjunto com o Governo do Estado para que possamos promover melhores índices de educação e aumentar a quantidade de crianças nas escolas", iniciou Youssouf Abdel-Jelil, representante do Unicef no Brasil.

"Será feita uma busca ativa, que tentará cobrir todo o estado e integrar as ações que já realizamos nos municípios com o trabalho sendo desenvolvido pelo Governo", finalizou.

A ação começa a ser implementada de imediato e, de acordo com a governadora, faz parte do "Juntos pela Educação", que visa integrar ações educativas a nível estadual.

