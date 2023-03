Governo de SP investiga vazamento de dados a facção durante plano de sequestro de Sergio Moro

A- A+

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo determinou a abertura de inquérito para investigar vazamento de dados do sistema que integra os bancos de dados policiais do governo paulista para integrantes do crime organizado durante o plano de sequestro do senador Sergio Moro (União).



Documentos da Justiça Federal do Paraná mostraram que, no início de fevereiro, a Polícia Federal interceptou mensagem na qual um integrante da facção responsável pelo plano pediu dados sobre o deslocamento de uma viatura policial por meio de consulta ao Sistema Detecta.

Em nota, a Secretaria informou que inquérito policial foi instaurado pela 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que vai apurar com rigor o crime de "invasão de dispositivo" de informática.

"Se confirmada qualquer irregularidade, o responsável será levado à Justiça, onde será responsabilizado", diz a nota.

O Detecta emite alertas de situações de crimes e integra bancos de dados do sistema operacional da Polícia Militar, do Sistema de Fotos Criminais (Fotocrim), do Sistema de Informações Criminais (Infocrim), do Registro Digital de Ocorrência (RDO), do Instituto de Identificação, além de dados de veículos e de carteiras de habilitação do Departamento de Trânsito (Detran).



Ele é usado pelo setor de segurança pública de São Paulo desde 2014 para localizar criminosos e fiscalizar o trânsito. São mais de 3 mil câmeras interligadas, além de fotos de criminosos foragidos, desaparecidos e situação cadastral de veículos.

