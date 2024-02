Governo de Tarcísio afasta major que é alvo de operação da PF que mira Bolsonaro e aliados

A- A+

Dois dias após a operação da Polícia Federal, no âmbito do inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), o governo de Tarcísio Freitas (PL-SP), em São Paulo, decidiu afastar da Prodesp, empresa pública de TI do estado, o major da reserva Angelo Martins Denicoli, que ocupava cargo de assessor especial na companhia. Segundo os investigadores, ele faria parte de um núcleo de "desinformação" do esquema.

"A Prodesp confirma o afastamento do funcionário de suas funções", informou a empresa pública à reportagem na manhã deste sábado (10).

Major da reserva do Exército e diretor do Ministério da Saúde na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, segundo a PF, Denicoli atuou na produção, divulgação e amplificação de notícias falsas sobre o processo eleitoral. A Polícia Federal aponta sua interlocução com o argentino Fernando Cerimedo, responsável por uma live com ataques às urnas. Nesta quinta-feira, ele foi alvo de mandado de busca e apreensão e teve o passaporte retido, assim como o ex-presidente.

