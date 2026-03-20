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Política Governo defende projeto para definir verbas indenizatórias em reunião no STF sobre penduricalhos Supremo encerrou grupo de trabalho para discutir o assunto e decisão será tomada para a próxima semana

A ministra de Gestão, Esther Dweck, defendeu a edição de uma lei nacional para definir todas as verbas indenizatórias que podem ser pagas no serviço público em reunião no Supremo Tribunal Federal (STF).

A ministra participou da última reunião do grupo de trabalho criado pelo Supremo para debater com representantes dos Três Poderes como disciplinar os pagamentos acima do teto, os chamados penduricalhos, e pensar uma regra de transição.

"Um dos temas discutidos foi a importância do encaminhamento ao Congresso Nacional de uma proposta de regulamentação, por meio de lei nacional, que defina normas sobre todos os pagamentos de indenizações e outros benefícios no serviço público", disse o STF, em nota.

O Supremo ainda afirmou que o presidente da corte, Edson Fachin, destacou as "importantes contribuições de representantes dos três Poderes" para discutir uma regra de transição e o teto constitucional.

Com a conclusão dos trabalhos do grupo, que fez sete reuniões, será elaborado uma nota técnica que será divulgada na próxima semana. O objetivo é subsidiar o julgamento de ações relatadas pelos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que suspenderam os pagamentos acima do teto do funcionalismo por decisões liminares.

A comissão tem caráter consultivo e não deliberativo, cabendo ao Plenário do STF a definição das medidas a serem adotadas. O julgamento estava previsto inicialmente para o fim de fevereiro, mas a adiado pelo presidente da corte, Edson Fachin, justamente para discutir o problema antes com os demais Poderes da República.

Formado por 20 integrantes, o grupo reuniu representantes dos três Poderes, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas da União, além de ter ouvido especialistas, pesquisadores e entidades associativas ao longo dos trabalhos.

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