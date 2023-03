A- A+

Polêmica Governo desmente fake news sobre Lula mandar idosos andarem a pé por conta do preço da gasolina Notícia falsa, que circula nas redes sociais, chegou a ser divulgada em contas pessoais de redes sociais de políticos

O governo federal emitiu, nesta terça-feira (7), uma nota em que desmente a notícia falsa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria mandado “idosos andarem a pé por causa dos preços dos combustíveis”.

A fake news, que circula nas redes sociais e chegou a ser divulgada em contas pessoais de políticos, trata-se, na verdade, de uma declaração de Lula, de 29 de setembro de 2022, em evento durante a campanha eleitoral, no qual o então candidato estimulou a população idosa a realizar exercícios físicos.

No evento, que contou com representantes do segmento esportivo em São Paulo (SP), Lula criticou a falta de uma cultura da atividade ao ar livre em espaços públicos e seguros. Ele defendeu a prática de caminhada por parte da população idosa. A fala foi tirada de contexto e transformada em notícia falsa.

A Secretaria de Comunicação Social informou, ainda, que “a propagação de mentiras por meio das redes sociais e de aplicativos de mensagens tem como objetivo único enganar a população e propagar o ódio, de forma irresponsável”.



