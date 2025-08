Governo destina R$ 40,7 milhões para bancos de leite humano

A- A+

O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 40,7 milhões para qualificação e ampliação dos serviços prestados por bancos de leite humano do país.

A medida integra as ações pelo Dia Mundial da Amamentação, celebrado nesta sexta-feira (1º), que marca o início do Agosto Dourado, campanha de conscientização sobre os benefícios do aleitamento materno.

Os recursos serão destinados às 226 unidades da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (RBLH-BR), conforme portaria publicada ontem no Diário Oficial da União. Cada unidade receberá R$ 180 mil em investimentos.

Com os recursos, os bancos poderão adquirir materiais e realizar serviços essenciais para o seu funcionamento como coleta, processamento, armazenamento, controle de qualidade e distribuição do leite humano.

Também estão previstas ações de comunicação, mobilização social e assistência direta às famílias.

Inspirado na “hora de ouro”, que simboliza a primeira hora de vida do recém-nascido junto à mãe, a campanha do Agosto Dourado é realizada em 120 países. Neste ano, o tema é Priorize a Amamentação, Crie Sistemas de Apoio Sustentáveis.

De 1º e 7 de agosto, o Ministério da Saúde realiza uma campanha digital para informar sobre os benefícios da amamentação e mobilizar a sociedade a criar ambientes acolhedores para que mães possam amamentar por mais tempo.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o aleitamento ocorra de forma exclusiva até os 6 meses e complementada até 2 anos ou mais.

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano é uma iniciativa do Ministério da Saúde por meio do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz).

Essas unidades garantem a oferta de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais, além de oferecer orientação e suporte para mulheres em fase de amamentação.

