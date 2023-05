A- A+

Ataques golpistas Governo destrava membros da CPI do 8 de janeiro, e Renan Calheiros fica de fora Base vai fazer as indicações, e CPI mista deve ser instalada na próxima semana

A base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai destravar as indicações para a CPI dos Ataques Golpistas do dia 8 de janeiro.

A ideia inicial era tentar postergar a instalação e dar prioridade para outros temas, como a votação do novo marco fiscal na Câmara, mas a comissão já tem o número mínimo necessário e sairá do papel independente dos partidos que faltam indicar os membros.

O bloco com PSD, PT, PSB e Rede definiu hoje a indicação dos membros.

Apesar disso, ainda há indefinição na base. O senador Renan Calheiros (MDB-AL), por exemplo, não vai participar do colegiado e o MDB ainda não escolheu um substituto. O emedebista disse a aliados que não tem interesse de participar da CPI mista e disse que o governo não tem uma estratégia montada para atuar na comissão.

O ex-presidente do Senado chegou a reclamar que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vetou seu nome para a relatoria do colegiado em entrevista ao Globo. O líder do MDB, Eduardo Braga (AM), ainda é cotado para participar e até agora o nome mais forte para ser o relator. O partido tem duas vagas de titulares e, além delas, também precisa definir dois suplentes.

Do lado da Câmara, já há um acordo para que Arthur Maia (União-BA) seja o presidente da CPI mista. A previsão é que a reunião que vai definir o relator e o presidente aconteça na próxima terça-feira ou quarta. A reunião de instalação é marcada pelo membro mais velho da CPI, que deverá ser o senador Otto Alencar (PSD-BA). Na ocasião, o presidente será eleito e, por acordo com os demais integrantes, ele irá definir o relator.

Até o momento, o bloco do Senado com MDB, União Brasil, PDT, Podemos e PSDB e as bancadas do PP e MDB na Câmara eram os únicos grupos a não definirem os membros. Mesmo que o bloco do MDB e União não tenha sido formalizado, a maioria dos senadores já está definida, restando apenas a indefinição do MDB.

Na Câmara, o partido também enfrenta um imbróglio. O relator da medida provisória que reorganiza os ministérios, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), negocia com o governo o esvaziamento da Companha Nacional do Abastecimento (Conab), estrutura sob o comando do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para fortalecer o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

A mudança é uma demanda da bancada ruralista, que tem emedebistas e integrantes do PP entre os principais membros.

Isnaldo, que é líder do MDB, na Câmara, espera um aceno do governo para um acordo sobre isso para indicar o deputado Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT) para a comissão. Caso não haja um acordo, a tendência é que o MDB apresente alguém menos alinhado.

Apesar disso, integrantes da bancada avaliam que haverá entendimento com o Palácio do Planalto. O PP também não definiu se vai apresentar um deputado próximo ou distante do governo.

Veja a lista dos parlamentares já definidos até agora:

Senado

Bloco PSD, PT e PSB: Eliziane Gama (PSD-MA), Otto Alencar (PSD-BA), Omar Aziz (PSD-AM), Fabiano Contarato (PT-ES), Rogério Carvalho (PT-SE) e Ana Paula Lobato (PSB-MA) como titulares. Ângelo Coronel (PSD-BA), Irajá Abreu (PSD-TO), Zenaide Maia (PSD-RN), Augusta Brito (PT-CE) e Randolfe Rodrigues, recém-desfiliado da Rede Sustentablidade, como suplentes.

Bloco PL-Novo: Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) como titulares. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Jorge Seif (PL-SC) como suplentes.

Bloco PP-Republicanos: Esperidião Amin (PP-SC) e Damares Alves (Republicanos-DF) como titulares. Luiz Carlos Heinze (PP-RS) e Cleitinho (Republicanos-MG) como suplentes.

Câmara dos Deputados

Bloco PP, União Brasil, PSB, PDT, PSDB, Cidadania, Avante, Patriota e Solidariedade: Arthur Maia (União-BA), Duarte (PSB-MA), Carlos Sampaio (PSDB-SP) e Duda Salabert (PDT-MG) como titulares. Felipe Francischini (União-PR), Gervásio Maia (PSD-PB), Any Ortiz (Cidadania-RS) e Josenildo (PDT-AP) como suplentes.

Bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos: Rodrigo Gambale (Podemos-SP), Paulo Magalhães (PSD-BA) e Aluisio Mendes (Republicanos-MA) como titulares. Maurício Marcon (Podemos-RS), Laura Carneiro (PSD-RS) e Roberto Duarte (Republicanos-AC) como suplentes.

Federação PT-PCdoB-PV: Rubens Júnior (PT-MA), Rogério Correia (PT-MG) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) como titulares. Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) como suplentes.

PL: André Fernandes (CE), Delegado Ramagem (RJ) e Filipe Barros (PR) como titulares. Eduardo Bolsonaro (SP), Marco Feliciano (SP) e Nikolas Ferreira (MG).

PSOL-Rede: Érika Hilton (SP) como titular e Pastor Henrique Vieira (RJ) como suplente.

