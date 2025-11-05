A- A+

Justiça Governo do DF pede a Moraes laudo médico para saber se Bolsonaro pode ficar na Papuda O ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. O processo está em fase de recursos

O Governo do Distrito Federal encaminhou na última terça-feira um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando a realização de um laudo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido tem o objetivo de avaliar se Bolsonaro possui condições clínicas de ser encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda, caso seja determinada sua prisão, após julgamento de recursos no processo da trama golpista.

"Considerado a proximidade do julgamento dos recursos da Ação Penal nº 2668, o que leva a possibilidade de um ou mais réus serem recolhidos no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, solicita-se que o apenado JAIR MESSIAS BOLSONARO seja submetido à avaliação médica por equipe especializada, a fim de que seja realizada avaliação de seu quadro clínico e a sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizados nos estabelecimentos prisionais desta Capital da República", diz o ofício da Secretaria de Administração Penitenciária.

No documento, a pasta ressalta "que é sabido que o réu já fora submetido a cirurgias na região abdominal" e que "durante o monitoramento presencial do réu, verificou-se que, em algumas oportunidades, foram realizadas avaliações médicas presenciais no próprio local de monitoramento, evitando-se o deslocamento para escoltas emergenciais".

A secretaria pontuou que no dia 16 de setembro, por exemplo, houve a escolta emergencial de Bolsonaro a um hospital de Brasília, onde ele permaneceu internado durante a noite.

