Governo do DF reforça segurança para retorno de Bolsonaro; veja o que está previsto

A Secretaria de Segurança do Distrito Federal montou um esquema de segurança reforçado para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta (30), em Brasília. O voo está previsto para pousar na capital federal perto das 7h. Não será permitido, por exemplo, aglomeração de apoiadores no saguão do aeroporto e nos arredores. O acesso ao local será monitorado, com presença da PM.

- É óbvio que a chegada do ex-presidente vai trazer interesse das pessoas para o aeroporto de Brasília. Estamos orientando que evite aglomeração no local para que isso não impacte na rotina -- afirmou o superintendente da PF no DF, Cezar Luiz Busto.

O fluxo de acesso ao aeroporto para pessoas com passagem, que trabalhem na região ou que precisem, por exemplo, buscar passageiros será permitida. A orientação, no entanto, é que a área seja evitada para que não haja impacto no fluxo nos voos pelo país e na rotina da cidade. Cerca de 40 mil pessoas passam pelo aeroporto de Brasília por dia.

Inicialmente, a Esplanada não será fechada, assim como o acesso ao aeroporto. Haverá, no entanto, policiais federais e militares posicionados nos acessos para fechar as vias em caso de necessidade.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 31 de dezembro, véspera do fim do seu mandato. Seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, já afirmou que o período fora do país serviu para o ex-presidente "desopilar". Neste período, foram poucas as aparições públicas do ex-chefe do Executivo.

A Polícia Federal não informou como ocorrerá o desembarque do ex-presidente, mas afirmou que a previsão é que ele não saia pelo saguão de desembarque. Como mostrou a colunista do Globo, Bela Megale, Bolsonaro sairá por uma porta alternativa. Com isso, apoiadores não teriam acesso ao presidente.

O protocolo de segurança foi decidido com base em questões técnicas, já que o aeroporto de Brasília é o maior hub do país e um tumulto no local poderia causar transtornos e até atrasar vos em diversas cidades.

O Palácio do Planalto recebeu reforço na segurança nesta quarta-feira, véspera do retorno de Bolsonaro. No dia 8 de janeiro, o prédio, assim como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), foram invadidos e vandalizados por apoiadores do ex-presidente.

A entrada principal do Palácio do Planalto, que fica virada para a Praça dos Três Poderes, foi fechada nesta quarta-feira com alguns militares reforçando a segurança na área de acesso ao prédio.

De volta ao Brasil, Bolsonaro focará na oposição ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ocupará um cargo no PL, seu partido. Michelle Bolsonaro já trabalha no partido com foco nas mulheres.

Bolsonaro planeja sair do aeroporto em um carro que permita que ele acene para apoiadores, como fazia na época da campanha. De lá, ele seguirá para o Brasil 21, sede do PL. Embora haja uma preocupação com aglomeração nos locais, as vias não serão fechadas, mas o monitoramento das forças de segurança pode resultar em fechamento de vias e desvios de trânsito.

Não há restrição sobre a interação de Bolsonaro com apoiadores ao longo das vias. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que há uma movimentação de ônibus com apoiadores vindo para Brasília, mas não informou nenhum detalhe.

O PL, por sua vez, planeja uma recepção com autoridades em um salão do Brasil 21, prédio onde fica a sede do partido.

