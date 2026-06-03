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BRASIL Governo do Distrito Federal contratou por R$ 5 milhões ONG ligada a produtora de "Dark Horse" Acordo com o ICB previu a implantação do programa Steam Maker, que tinha como objetivo a transformação digital no sistema de ensino da capital federal

A Secretaria de Educação do Distrito Federal firmou uma parceria no valor de R$ 5 milhões com a ONG Instituto Conhecer Brasil (ICB), ligada à produtora do filme “Dark Horse”. O acordo foi formalizado no dia 22 de dezembro de 2023, durante o mandato do agora ex-governador Ibanêis Rocha (MDB).



A contratação do ICB previu a implantação do programa Steam Maker, que tinha como objetivo a transformação digital no sistema de ensino da capital federal. A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pelo Globo.

O programa visou integrar as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (Steam) no currículo escolar “para desenvolver habilidades transdisciplinares nos alunos”. A aplicação da prática foi prevista para ocorrer em ambientes denominados “laboratório de criatividade inovador”, instalados nas escolas. A implementação, segundo o plano de trabalho, ocorreria em dezesseis unidades da rede básica.

A contratação previa o fornecimento de equipamentos para o funcionamento do programa, como kits de robótica, impressoras 3D e computadores. Procurada pela reportagem, a secretária não respondeu.

O valor inicial do contrato com o ICB foi de R$ 4 milhões. No entanto, um mês depois do acordo, foi liberado um aditivo de R$ 1 milhão. Também foi estendido o prazo de vigência do contrato, cujo fim foi prorrogado em um ano, passando de dezembro de 2024 para o mesmo mês de 2025.





Operação contra produtora

Nesta semana, a Polícia Civil deflagrou uma operação para apurar se os recursos públicos repassados pela Prefeitura de São Paulo à ONG Instituto Conhecer Brasil, contratada para instalar 5 mil pontos de wi-fi em vias públicas, foram desviados para custear a produção do filme “Dark horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O longa é produzido pela Go Up Entertainment, de Karina Ferreira da Gama, que também é dona do instituto contratado para implementar o programa de internet gratuita.

A Operação Wi-Fi cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços residenciais de Karina, nas sedes do instituto e da produtora, e também na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. A dona do instituto é aliada do deputado federal Mário Frias (PL-SP), roteirista do filme sobre o ex-presidente, que chamou a atenção pelas cifras vultuosas reveladas nas conversas em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) cobrava patrocínio de Daniel Vorcaro, do Master.

No documento em que pede a quebra de sigilo bancário da empresária, ao qual o GLOBO teve acesso, o delegado Antonio Carlos Munuera Silveira, titular da 2ª Delegacia da Divisão de Crimes contra a Administração, afirma que há “suspeitas de confusão patrimonial” e de que recursos públicos do programa “WiFi Live SP” tenham sido desviados para a produção do filme por meio da utilização “das contas das empresas subcontratadas e das demais organizações sociais geridas pela investigada para a lavagem dos valores desviados do erário de São Paulo”.

Isso porque o ICB foi contratado para instalar os pontos de internet gratuita nas ruas, mas como não é uma empresa de tecnologia, subcontratou serviços de diversas empresas.

Procurada, Karina não se manifestou. Ela nunca havia produzido um filme antes de “Dark horse” e sua experiência principal era no terceiro setor. Nos últimos anos passou a firmar contratos de cifras altas com a prefeitura de São Paulo, diversificou os negócios e abriu uma holding em Aracaju. Tudo isso coincide com uma aproximação com o deputado Mario Frias.

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