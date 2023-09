A- A+

O Governo do Distrito Federal solicitou ao Ministério da Justiça que a Força Nacional ajude a fazer a segurança dos desfiles de 7 de Setembro na capital. A pasta recebeu, nesta sexta-feira, 1°, convite da gestão distrital para auxiliar no planejamento das ações durante o evento.

A governadora interina do DF, Celina Leão, determinou a criação de um gabinete de mobilização para o 7 de Setembro com representantes de ministérios, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na quinta (31), o secretário-executivo da Justiça, Ricardo Cappelli, recebeu a governadora interina após a pasta enviar ao GDF ofício alertando sobre vídeos que circulam nas redes sociais conclamando para manifestações durante o evento. O objetivo é evitar episódios como os ataques de 8 de janeiro.

O gabinete será coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Cappelli reiterou que o governo federal “está trabalhando para que tudo ocorra com absoluta segurança.”

A primeira reunião do gabinete será realizada na próxima segunda-feira, 4.

— Teremos uma festa segura para receber as famílias que irão acompanhar os desfiles — garantiu Leão.

A expectativa é de que o evento reúna cerca de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. O início dos desfiles está previsto para às 9h, e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

