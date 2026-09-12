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ATAQUE Governo do Iraque confirma que ataques a oleoduto Saudita partiram de seu território O primeiro-ministro Ali al-Zaidi ordenou uma investigação sobre o comando das operações na província de Maysan e demitiu seu comandante

Ataques a um importante oleoduto saudita foram lançados a partir do território do Iraque, disse o governo iraquiano neste sábado, 12.

O primeiro-ministro Ali al-Zaidi ordenou uma investigação sobre o comando das operações na província de Maysan e demitiu seu comandante depois que as autoridades determinaram que ataques visando a Arábia Saudita foram lançados de um local na província.

A Arábia Saudita fechou o importante oleoduto transnacional nesta sexta, 11, dizendo que foi uma "medida de precaução".

O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita culpou os ataques a vários drones que vieram do Iraque e, em um comunicado, disse que o reino não retaliaria para dar ao governo iraquiano "uma oportunidade de tomar as medidas necessárias".

Questionado por repórteres se achava que o Irã estava por trás do ataque ao oleoduto saudita, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse: "Bem, eu acho que estão. Provavelmente estão. Você sabe, eles estão na ponta dos pés agora. Mas eu acho que estão."

Trump também disse que sua administração teve "discussões" com os Houthis, embora não tenha fornecido detalhes sobre quando essas conversas ocorreram. "Os houthis nos ligaram, e eles não querem lutar conosco", afirmou Trump. "Eles prefeririam muito mais não nos ter envolvidos, e estão deixando a maioria dos navios passar", acrescentou.

O oleoduto Leste-Oeste tem sido vital para as exportações contínuas de petróleo da Arábia Saudita nos meses desde que a guerra do Irã interrompeu o transporte no Estreito de Ormuz. Além disso, hoje, o Iraque fechou duas passagens de fronteira chave com o Irã, interrompendo todo o tráfego de passageiros e comercial até novo aviso.

Iraque fecha duas passagens na fronteira com o Irã

Em uma medida possivelmente ligada à investigação do ataque ao oleoduto saudita, o Iraque fechou duas passagens de fronteira-chave com o Irã, informou hoje a agência de notícias estatal iraquiana. A notícia disse que funcionários iraquianos estavam na fronteira, investigando "violações e infrações" anteriores nas passagens.

O vice-governador da província de Khuzistão, no sudoeste do Irã, Valiollah Hayati, disse que Shalamcheh e Chazabeh foram as duas passagens fechadas. Elas estão entre as principais passagens de fronteira oficiais entre o Irã e o Iraque.

A mídia estatal iraniana disse que a medida interromperia todo o tráfego de passageiros e comercial através das duas passagens até novo aviso. A Arábia Saudita e os Estados Unidos bombardearam milícias apoiadas pelo Irã no Iraque em julho, após culpá-las por ataques de drones a instalações petrolíferas sauditas que haviam sido reivindicados pelos Houthis.

Autoridades regionais disseram à Associated Press que os Houthis ajudaram as milícias iraquianas a planejar e executar os ataques

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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