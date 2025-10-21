A- A+

crítica Governo do Piauí é criticado por propaganda em que dois jovens negros roubam celular de homem branco Material foi produzido para divulgar programa que recupera aparelhos roubados e furtados. Secretaria de Comunicação do estado afirma que vídeo é inspirado em filme piauiense

Uma peça publicitária desenvolvida pelo governo do Piauí está sendo criticada por mostrar dois jovens negros roubando o celular de um homem branco.

O vídeo faz parte da divulgação do programa "Meu Celular de Volta", da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-PI), que possui como foco a recuperação de aparelhos alvos de roubos e furtos.

O material chegou a ser compartilhado nas redes sociais pelo governador Rafael Fonteles (PT), mas a publicação foi excluída. Procurada pelo Globo, a Secretaria de Comunicação (Secom) do Piauí afirmou que o vídeo "não tem qualquer conotação racista", e os atores negros são influenciadores digitais piauienses "reconhecidos por produzirem conteúdos semelhantes".

A campanha mostra um homem ouvindo música no fone de ouvido, com o telefone nas mãos. Distraído, ele não percebe quando é roubado por outros dois rapazes negros, que fogem com o aparelho. Ao fim do vídeo, os criminosos são presos por policiais e o celular é recuperado.

Antes de o conteúdo ser excluído, Fonteles compartilhou o vídeo no dia 12 de outubro, e escreveu que o estado está "cheio de tecnologia para facilitar a vida" da população.

Nesta terça-feira, o governador voltou a abordar o programa nas redes, sem mencionar a publicação criticada, afirmando que trabalha para "garantir que a população viva cada vez mais tranquila e sem medo".

"Já recuperamos milhares de celulares através do Meu Celular de Volta e ampliamos o acesso à segurança com o B.O. Fácil, que permite registrar ocorrências de forma rápida e on-line, sem sair de casa", escreveu Fonteles.

Nas redes sociais, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) definiu a propaganda como um "desastre" e "totalmente preconceituosa". Para o parlamentar, a campanha indica que a violência é "culpa das pessoas negras e pobres".

O que diz o governo

A Secretaria de Comunicação (Secom) do Piauí afirmou que o vídeo "não tem qualquer conotação racista", e os atores negros são influenciadores digitais piauienses "reconhecidos por produzirem conteúdos semelhantes".

A peça publicitária também possui inspiração no filme "Ai Que Vida", dirigido por Cícero Filho, e conta com atores do elenco original.

O homem roubado no vídeo divulgado pelo governo, por exemplo, é o ator Rômulo Augusto, que esteve no filme mencionado. Já os ladrões são representados pelos influenciadores digitais André Luiz e Santiago Costa, que, juntos, têm mais de 700 mil seguidores nas redes sociais.

"A proposta da campanha é explicar, de forma lúdica e leve, utilizando os talentos do cinema e humor piauienses, os avanços do estado na área de segurança pública, reforçando o orgulho pela nossa cultura e pelas produções locais.

A Secretaria de Comunicação repudia toda e qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito", informou a pasta em nota.

Segundo Cícero Filho, que também dirigiu a peça publicitária do governo, a esquete já existia no perfil dos influenciadores, e foi feita uma solicitação de autorização para o uso do modelo criado por eles. A partir disso, os próprios humoristas fizeram questão de participar das gravações.

— Eu assumi total liberdade criativa, isso esteve em cláusula. Eu só faço (campanhas) se eu tiver total liberdade criativa, inclusive na criação. Só me dão os temas abordados, eu desenvolvo e entrego. E assim foi feito — explicou Cícero em um vídeo divulgado nas redes sociais.

O programa

Conforme a SSP-PI, houve uma redução de 51% nos casos de roubo de celulares no estado nos últimos três anos.

Em números absolutos, os registros passaram de 10.532 em 2022 para 5.285 em 2025. Ainda segundo a pasta, o governo já recuperou mais de 13 mil celulares nesta gestão.

O programa "Meu Celular de Volt" cruza informações do boletim de ocorrência com os dados do cidadão.

Após isso, também há um cruzamento com os dados das operadoras de telefonia, até que a polícia consiga rastrear o aparelho.

