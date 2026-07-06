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Governo do Rio volta atrás e pede reforço federal na segurança para eleições

Inicialmente, o governador Ricardo Couto havia afirmado que a ajuda não era necessária, mas mudou de entendimento após reunião com o TRE-RJ

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Governador do Rio, Ricardo Couto de Castro, solicitou reforço duas semanas depois de negar necessidade de apoioGovernador do Rio, Ricardo Couto de Castro, solicitou reforço duas semanas depois de negar necessidade de apoio - Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ

O governador do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, solicitou à Justiça Eleitoral reforço de forças federais na área da segurança pública para as eleições deste ano. O pedido foi feito cerca de duas semanas depois do governo estadual negar a necessidade do apoio em uma mensagem enviado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ).

A manifestação foi feita após o presidente do TRE-RJ, Cláudio de Mello Tavares, questionar o governador sobre a capacidade das forças estaduais de garantirem a "segurança dos eleitores, dos locais de votação, bem como do transporte e guarda das urnas eletrônicas", atendendo a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral.

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No dia 12 de junho, Couto respondeu ao pedido e afirmou que o reforço não seria necessário. Ele citou manifestações da Secretaria de Estado de Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Casa Civil para concluir que as forças estaduais eram capazes de assegurar a integridade do pleito no estado.

"Dessa forma, à luz das informações técnicas apresentadas pelos órgãos de segurança pública do Estado, não se vislumbra, neste momento, a necessidade de solicitação de reforço federal para atuação no pleito eleitoral de 2026", diz o ofício assinado pelo governador.

Um novo ofício enviado ao presidente do TRE-RJ duas semanas depois trouxe um novo posicionamento de Couto. Na nova mensagem, o governador afirma ter reavaliado a questão após uma reunião com a Justiça Eleitoral. Ele destaca que, apesar dos órgãos estaduais terem capacidade para o "desempenho das atribuições inerentes à segurança do processo eleitoral", a ajuda das forças federais era uma medida relevante para reforçar as ações.

"Nessa perspectiva, o emprego de reforço federal, em regime de cooperação com os órgãos estaduais, mostra-se de extrema importância, especialmente no tocante à segurança dos eleitores, dos locais de votação, do transporte, da distribuição e da guarda das urnas eletrônicas, bem como à preservação da ordem pública em áreas que demandem atenção operacional específica", diz o ofício.

Não é a primeira vez que o estado conta com reforço federal para garantir a segurança do pleito. Em setembro de 2022, o TSE autorizou para o primeiro turno o envio de forças federais para 561 localidades de 11 estados, entre eles o Rio de Janeiro. Nas eleições municipais de 2024, 32 cidades do estado contaram com o reforço das Forças Armadas durante o período eleitoral.

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