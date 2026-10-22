A- A+

Segundo Turno Governo do RN: candidatos vão às urnas com disputa acirrada no segundo turno Allyson Bezerra (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam neste domingo (25) o Governo do estado do Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte é um dos cinco Estados, além do Distrito Federal, a votar para governador no próximo domingo (25). Os eleitores norte-rio-grandenses vão às urnas escolher entre os candidatos Allyson Bezerra, do União Brasil, e Cadu Xavier, também conhecido como Cadu de Lula, do PT Os dois candidatos avançaram para o segundo turno após uma disputa acirrada no primeiro, realizado no dia 4 de outubro.

Segundo a pesquisa Quaest, divulgada no último dia 13, há um leve favoritismo de Allyson Bezerra, que recebeu 45% das intenções de voto, ante 42% de Cadu de Lula. A diferença está dentro da margem de erro de três pontos percentuais, o que caracteriza empate técnico.

Allyson Bezerra foi deputado federal e prefeito

O candidato do União Brasil, Allyson Leandro Bezerra Silva, tem 34 anos, é natural de Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, e é engenheiro civil e servidor público federal.

Sua trajetória política começou em 2018, quando ele foi eleito para uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte como deputado estadual. Dois anos depois, venceu a disputa pela Prefeitura de Mossoró, cargo para o qual foi reeleito em 2024.

Em março de 2026, deixou a prefeitura para concorrer ao governo do Rio Grande do Norte. Na eleição estadual, integra a coligação Esperança e Trabalho, formada por Republicanos, MDB, PSD, Avante, Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade) e Federação União Progressista (União Brasil/PP). Seu candidato a vice-governador é Hermano Morais (MDB).

Enquanto ainda ocupava o cargo de prefeito em Mossoró, em janeiro deste ano, Allyson foi alvo de Operação da PF que investiga cinco municípios por fraudes em licitações e desvios de recursos públicos na área da saúde, incluindo sobrepreço e não entrega de medicamentos. Na ocasião, ele negou as irregularidades.

O candidato concorre pela primeira vez ao cargo de governador para o Rio Grande do Norte, e encerrou o primeiro turno com uma pequena vantagem. Foram 733.300 votos - equivalente a 36,94% -, contra 718.300 (36,16%) de Cadu de Lula.

Em sua proposta de governo, o candidato do União apresentou 167 propostas distribuídas por 11 capítulos. Na saúde, propõe reduzir filas de consultas, exames e cirurgias, modernizar hospitais regionais e ampliar os atendimentos especializados.

Em relação à educação, ele defende ampliar o ensino em tempo integral, melhorar a infraestrutura e climatizar escolas, oferecer fardamento e material escolar, criar auxílio para reduzir a evasão e ampliar cursos técnicos, profissionalizantes e preparação para o Enem.

Cadu Xavier passou pela secretaria estadual da Fazenda do RN

Carlos Eduardo Xavier, conhecido eleitoralmente como Cadu de Lula, tem 48 anos, é natural do Rio de Janeiro e formado em Engenharia de Computação. Auditor fiscal do Tesouro do Rio Grande do Norte desde 2005, construiu sua carreira profissional na administração tributária do Rio Grande do Norte.

Em 2019, foi nomeado secretário estadual de Tributação, no governo de Fátima Bezerra (PT). Em 2023, assumiu a Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ-RN), pasta responsável pela administração financeira do governo estadual.

Cadu concorre pelo PT e integra a coligação Time Que Cuida, formada por PDT, PSB e Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Sua candidata a vice-governadora é Larissa Rosado (PSB).

Caso assuma o cargo no ano que vem, Cadu de Lula propõe, na saúde, integrar os serviços estaduais e municipais para reduzir filas, fortalecer hospitais regionais e a atenção básica.

Na educação, pretende colocar o Rio Grande do Norte entre os dez estados mais bem colocados no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) até 2030, ampliar o apoio financeiro aos estudantes, fortalecer o ensino em tempo integral e aproximar a educação profissional das universidades e das atividades econômicas do estado.

1º turno marcado pela disputa acirrada

O primeiro turno das eleições para governador do Rio Grande do Norte foi marcado pelo equilíbrio entre Allyson Bezerra e Cadu de Lula. A diferença de 15.509 votos entre os dois primeiros colocados correspondeu a apenas 0,78 ponto porcentual dos votos válidos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado colocou frente a frente dois candidatos com trajetórias distintas. Allyson construiu sua carreira política na Câmara Legislativa estadual e na Prefeitura de Mossoró, enquanto Cadu tem experiência concentrada na administração tributária e financeira do governo estadual.

A disputa também coloca em evidência a avaliação da gestão estadual do PT, que comanda atualmente o Rio Grande do Norte com Fátima Bezerra. Allyson, por sua vez, procura apresentar a experiência como prefeito de Mossoró como credencial para administrar o Estado.

Durante as campanhas eleitorais para governador, Allyson se declarou neutro em relação ao seu apoio político à Presidência da República. No entanto, três dias após o primeiro turno, o União Brasil - partido de Bezerra - declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência no segundo turno das eleições.

Já o ex-secretário de Estado da Fazenda, Cadu de Lula, apoia o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o seu quarto mandato.

Segundo valores das campanhas declaradas ao TSE, Cadu foi um dos dois candidatos ao governo Estadual pelo PT, no cenário nacional, que menos receberam recursos nas campanhas, considerando o limite de gastos imposto pela Justiça Eleitoral; Leandro Grass é o segundo.

O candidato do PT declarou ter recebido até esta segunda-feira, 19, R$ 2,6 milhões. Ele pode gastar até R$ 10,7 milhões nesta semana, mas teve R$ 3 milhões de despesas até o momento.

Os recursos declarados pelas campanhas fazem parte da prestação de contas parcialmente apresentada e ainda podem sofrer alterações.

Pesquisas eleitorais para o 2º turno

De acordo com o levantamento feito pela Quaest, divulgado no dia 13 de outubro, Allyson Bezerra apresenta 45% das intenções de voto para o segundo turno, contra 42% de Cadu de Lula. Os votos nulos e brancos representam 7%, enquanto os que não sabem são 6%

A Quaest ouviu 1.098 eleitores acima de 16 anos no Acre entre os dias 7 e 9 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RN-03210/2026.

A próxima pesquisa eleitoral sobre o segundo turno das eleições a governador no Rio Grande do Norte será divulgada no sábado, 24, um dia antes da votação, pelo instituto Quaest, a pedido da Televisão Cabugi, sob registro RN-01264/2026.

Veja também