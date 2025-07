Governo dos EUA oferece 25 milhões de dólares para prender Nicolás Maduro

A- A+

A Administração de Repressão às Drogas (DEA) dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira (29) uma recompensa de 25 milhões de dólares em troca de informações que levem à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O cartaz foi emitido nas redes sociais.

Nicolás Maduro é acusado de conspiração narco-terrorista, conspiração de importação de cocaína, e conspiração para usar e transportar metralhadoras e dispositivos destrutivos para apoiar um crime de drogas

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro acusa Maduro de liderar o Cartel de Los Soles, considerado um grupo terrorista global. Segundo a organização, o grupo fornece suporte material a organizações terroristas estrangeiras, ameaçando a paz e a segurança do país.

"A ação de hoje expõe ainda mais a facilitação do narcoterrorismo por parte do regime ilegítimo de Maduro através de grupos terroristas como o Cartel de los Soles”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. “O Departamento do Tesouro continuará a cumprir a promessa do presidente Trump de colocar a América em primeiro lugar, reprimindo organizações violentas, incluindo o Trem de Aragua, o Cartel de Sinaloa e os seus facilitadores, como o Cartel de los Soles.”

