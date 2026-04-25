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MADURO

Governo dos EUA permite que Venezuela financie defesa de Maduro

Até então, sanções impediam uso de recursos do Estado venezuelano no processo

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Manifestantes chavistas pedem libertação de Nicolás MaduroManifestantes chavistas pedem libertação de Nicolás Maduro - Foto: Juan Barreto / AFP

O governo dos Estados Unidos autorizou a Venezuela a pagar os honorários da defesa do presidente deposto, Nicolás Maduro, que está preso em Nova York sob acusações de tráfico de drogas, segundo um documento judicial.

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O Departamento do Tesouro permitirá que "os advogados da defesa recebam pagamentos do governo da Venezuela sob certas condições", escreveu o procurador de Nova York, Jay Clayton, ao juiz encarregado do caso, Alvin Hellerstein, em uma carta datada de sexta-feira.

Até então, o governo dos EUA impedia o Estado venezuelano de arcar com os honorários dos advogados de Maduro devido às sanções internacionais contra o país.

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