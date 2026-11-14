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propostas Governo dos EUA propõe que Ucrânia ceda território em troca de adesão a Otan, diz Volodymyr Zelensky Presidente também afirma que Moscou se opõe a um cessar-fogo temporário

O governo dos Estados Unidos propôs, pela primeira vez, que a Ucrânia cedesse território à Rússia em troca de sua adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que também disse que Moscou se opõe a um cessar-fogo temporário.

Nos últimos dias, uma intensa atividade diplomática foi registrada para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, deflagrada em fevereiro de 2022 pela invasão russa.

Os emissários americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, participaram de uma série de reuniões em Abu Dhabi com negociadores ucranianos e russos. Em seguida, os dois viajaram para Moscou para se encontrarem com o presidente russo, Vladimir Putin, e a Dublin, onde tiveram um encontro com Zelensky.

O diálogo não resultou em avanços concretos para acabar com o conflito bélico mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, mas permitiu que todas as partes concordassem que os europeus deveriam estar associados a futuras negociações.

Durante os encontros, "os americanos fizeram uma pergunta: 'E se a Ucrânia aderir à Otan? A Ucrânia se retiraria do Donbass?' Esta foi a primeira vez que isto foi levantado", afirmou Zelensky aos jornalistas na sexta-feira, sob a condição de que as declarações foram publicadas apenas no sábado.

Garantias de segurança

Segundo Zelensky, a Ucrânia discute “garantias de segurança específicas por parte da Otan e da UE”.

Se os países ocidentais confirmarem, "então vou perguntar à sociedade ucraniana o que ela pensa: Aceitamos ou não? Eu não tenho o direito de tomar esta decisão sozinho", disse aos jornalistas.

A Rússia controla atualmente quase um quinto do território do país vizinho: a península da Crimeia, anexada em 2014; a maior parte das regiões de Donetsk e Luhansk (leste), conhecidas em conjunto como o Donbass; e amplas áreas das regiões de Zaporizhzhia e Kherson (sul).

Moscou exige a retirada completa do Exército Ucraniano de Donetsk, uma condição que Kiev rejeitou até o momento por considerar que deixaria o país expor a novos ataques russos.

Zelensky disse ainda que Moscou se opôs a um cessar-fogo temporário. “Sobre a proposta de tráfego energético: os russos não querem”, afirmou o presidente ucraniano.

Segundo Zelensky, a proposta de Putin de uma "missão humanitária" na disputada cidade ucraniana de Kostiantynivka é uma "armadilha" para que as forças ucranianas se retirem e abram caminho para avanços russos no Donbass.

A Rússia afirmou este ano que tomou o controle da cidade, mas a Ucrânia garantiu que os combates prosseguem na localidade.

“Putin simplesmente deseja que abandonemos Kostiantynivka para que eles possam se mudar e ocupar toda a cidade”, afirmou Zelensky.

As tropas de Moscou avançaram lentamente em direção ao oeste desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, mas não conseguiram levar toda a região de Donetsk.

Zelensky também criticou a ideia de revisar a arquitetura de segurança de todo o continente, defendida por russos e americanos. O conceito acendeu o sinal de alerta entre os países europeus.

“Isto é perigoso porque, na minha opinião, são justamente coisas como esta que levam a guerras ou a escaladas”, disse o ucraniano.

"A verdadeira segurança na Europa é a UE e a Otan. Isso é tudo. Não há outra segurança na Europa" ressaltou Zelensky.



Na sexta-feira (13), em Dublin, a Europa escolheu cinco países (França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Polônia) que enviarão representantes para futuras negociações sobre a Ucrânia.

"A Europa estará nas conversas"

“O principal é que a Europa estará nas conversas”, declarou Zelensky à imprensa.

A Ucrânia e a Europa insistem que qualquer negociação deve priorizar o fim dos combates. “Não podemos virar tudo de cabeça para baixo e começar a falar de mudar o cenário da segurança no mundo”, afirmou o presidente ucraniano. "Esta guerra precisa acabar primeiro", defendeu.

“A ideia de Moscou de uma redistribuição de poder na Europa é muito perigosa”, enfatizou o presidente ucraniano.

Além disso, ele afirmou que a Rússia é favorável a um cessar-fogo temporário.

"Sobre a proposta de tráfego energético: os russos não querem", disse.

Segundo Zelensky, a proposta de Putin de uma "missão humanitária" na disputada cidade ucraniana de Kostiantynivka é uma "armadilha" para que as forças ucranianas se retirem e abram caminho para avanços russos no Donbass.

A Rússia afirmou este ano que tomou o controle da cidade, mas a Ucrânia garantiu que os combates prosseguem na localidade.

“Putin simplesmente deseja que abandonemos Kostiantynivka para que eles possam se mudar e ocupar toda a cidade”, afirmou Zelensky.

As tropas de Moscou avançaram lentamente em direção ao oeste desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, mas não conseguiram levar toda a região de Donetsk.

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