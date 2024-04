A- A+

BRASIL Governo e Prefeitura de SP têm debandada no alto escalão com exonerações eleitorais Secretários de Tarcísio de Freitas e de Ricardo Nunes pediram demissão para cumprir prazo legal de desincompatibilização seis meses antes do pleito

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) exoneraram nove membros da cúpula de seus governos nesta sexta-feira. Ocupantes de funções no segundo escalão também saíram. A maioria deve concorrer nas eleições de outubro na capital paulista.

Os atos cumprem o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para que ocupantes de cargos públicos que queiram concorrer a vagas nas Câmaras Municipais se desliguem dos cargos seis meses antes do pleito. Aos pré-candidatos a prefeituras o prazo é de quatro meses.

Na gestão Nunes saem os seguintes secretários: Aline Cardoso (Desenvolvimento Econômico e Trabalho), Aline Torres (Cultura), Carlos Bezerra Júnior (Assistência Social), Elza Paulina (Segurança Urbana), Eunice Aparecida Prudente (Justiça), Marcos Gadelho (Urbanismo e Licenciamento) e Rodolfo Silva (Turismo). César Azevedo (presidente da São Paulo Urbanismo), do segundo escalão, também deixa o cargo.

"Aline Cardoso e o Marcos Gadelho saem não para serem candidatos. A Aline vai cuidar do plano de governo para a eleição e (trabalhar) na coordenação de campanha. E o Marcos recentemente perdeu a esposa e não está emocionalmente bem, então ele pediu para sair da função" afirmou o prefeito na quinta-feira.

Já na gestão Tarcísio Sonaira Fernandes (Políticas para a Mulher) e Gilberto Nascimento Júnior (Desenvolvimento Social) desembarcam do governo. Ligada ao clã Bolsonaro, Sonaira aproveitou a janela partidária para deixar os Republicanos e se filiar ao PL, partido que hoje abriga a nata do bolsonarismo, num evento com a presença do ex-presidente.

Vereadora licenciada, Sonaira se tornou uma alternativa para a vice de Nunes caso as outras opções de Bolsonaro para o cargo não se viabilizem. Ex-comandante da Rota, o coronel Mello Araújo, a delegada Raquel Galinatti e o secretário de Relações Internacionais Aldo Rebelo são cartas na mesa.

Quem sai e quem entra da prefeitura

Secretaria de Cultura: sai Aline Torres

Secretaria de Turismo: sai Rodolfo Silva

Secretaria de Segurança Urbana: sai Elza Paulino

Secretaria de Assistência Social: sai Carlos Bezerra Júnior

Secretaria de Urbanismo e Licenciamento: sai Marcos Gadelho; entra Elisabete França (atual secretária de Mananciais)

Secretaria de Justiça: sai Eunice Aparecida Prudente

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho: sai Aline Cardoso; entra Eunice Aparecida Prudente (secretária de Justiça)

Secretaria-executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento: sai Carlos Fernandes; entra Aurélio Oliveira

São Paulo Urbanismo: sai César Azevedo; entra Pedro Fernandes

Quem entra e quem sai do governo estadual

Políticas para a Mulher: sai Sonaira Fernandes; entra Valéria Bolsonaro (deputada estadual)

Desenvolvimento Social: sai Gilberto Nascimento Júnior

