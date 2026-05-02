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Paraíba

Governo envia técnicos à Paraíba para atender municípios atingidos pelas chuvas

Profissionais vão orientar as prefeituras sobre o reconhecimento federal da situação de emergência

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Defesa Civil Nacional reforça ações na Paraíba após chuvas que afetaram mais de 16 mil pessoas.Defesa Civil Nacional reforça ações na Paraíba após chuvas que afetaram mais de 16 mil pessoas. - Foto: Redes sociais

Uma equipe técnica do governo federal será enviada amanhã, dia 3, à Paraíba para apoiar os municípios afetados pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias.

Os técnicos vão orientar as prefeituras sobre o reconhecimento federal da situação de emergência, além da solicitação de recursos para assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que está em contato com autoridades locais para acompanhar a situação das chuvas na Paraíba e garantir o apoio do governo federal.

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O trabalho da equipe federal inclui apoio técnico aos municípios para levantamento de danos e acesso aos recursos do governo federal.

"Vamos reconhecer de forma imediata os municípios que precisarem desse reconhecimento. Esse é um passo fundamental, pois permite mobilizar toda a estrutura do governo federal, desde as Forças Armadas e a Defesa Civil Nacional, no atendimento à ajuda humanitária, até as ações necessárias para o restabelecimento da normalidade", declarou o ministro.

A Paraíba registra aproximadamente 16,1 mil pessoas afetadas pelas chuvas, incluindo 624 desalojados, 703 desabrigados e dois óbitos. Os maiores impactos concentram-se nos municípios de Bayeux, Rio Tinto, Mamanguape, Sapé, Ingá, João Pessoa e Cabedelo.

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