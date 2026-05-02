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Paraíba Governo envia técnicos à Paraíba para atender municípios atingidos pelas chuvas Profissionais vão orientar as prefeituras sobre o reconhecimento federal da situação de emergência

Uma equipe técnica do governo federal será enviada amanhã, dia 3, à Paraíba para apoiar os municípios afetados pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias.

Os técnicos vão orientar as prefeituras sobre o reconhecimento federal da situação de emergência, além da solicitação de recursos para assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução.



O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que está em contato com autoridades locais para acompanhar a situação das chuvas na Paraíba e garantir o apoio do governo federal.

O trabalho da equipe federal inclui apoio técnico aos municípios para levantamento de danos e acesso aos recursos do governo federal.



"Vamos reconhecer de forma imediata os municípios que precisarem desse reconhecimento. Esse é um passo fundamental, pois permite mobilizar toda a estrutura do governo federal, desde as Forças Armadas e a Defesa Civil Nacional, no atendimento à ajuda humanitária, até as ações necessárias para o restabelecimento da normalidade", declarou o ministro.



A Paraíba registra aproximadamente 16,1 mil pessoas afetadas pelas chuvas, incluindo 624 desalojados, 703 desabrigados e dois óbitos. Os maiores impactos concentram-se nos municípios de Bayeux, Rio Tinto, Mamanguape, Sapé, Ingá, João Pessoa e Cabedelo.

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