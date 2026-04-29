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sabatina Governo escala 'tropa de choque' para acompanhar sabatina de Messias no Senado Expectativa do governo é de que a sabatina poderá dar tração aos votos favoráveis para ministro chegar ao STF

O governo escalou uma "tropa de choque" para acompanhar a sabatina de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) no Senado. Na sala da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), estão os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, do Desenvolvimento Social, Wellington Dias — que se licenciou do cargo especialmente para a sabatina —, o ex-ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), além dos ex-ministros que são senadores Camilo Santana (Educação), Renan Filho (Transportes). O presidente do PSB, João Campos, é outro a marcar presença na sessão.

O Planalto também enviou assessores políticos e do PT para monitorar presencialmente o escrutínio da CCJ no indicado de Lula à Corte. Eles têm municiadores senadores com informações durante a sessão.

Integrantes do grupo de ex-ministros afirmam que a ideia é mostrar que o governo tem time e está mobilizado para ajudar Messias. Eles reconhecem que a indicação do advogado-geral da União dividiu o Senado e que as tensões entre Congresso e STF tornam mais complexo o ambiente para apreciação do nome. A expectativa, no entanto, é de que a sabatina poderá dar tração aos votos favoráveis.

O Palácio do Planalto trabalha com uma estimativa de votos que gira entre 42 a 49 votos. Messias precisa ter no mínimo 41 votos para garantir a vaga na Corte.

Até o final da manhã, o governo não havia detectado nenhum novo movimento em bloco de senadores contrário a Messias.

A articulação política do governo enviou assessores para acompanhar a sabatina no Senado e no Palácio do Planalto, monitora pela televisão a sabatina que deve se estender ao longo da tarde. A última sabatina, de Flavio Dino, durou cerca de onze horas.

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