Entrevista "Governo está de braços abertos" para o PL, diz Randolfe Rodrigues Líder do governo no Congresso defende que há uma ala do PL que votou favorável a temas caros ao Planalto e tem "compromisso democrático"

Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), afirmou que o governo federal está de "braços abertos" para todos os partidos interessados na "obra de reconstrução nacional", inclusive o PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A declaração foi dada em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira (1º).

— Parte do PL tem votado conosco. A parte do PL que não atende ao fascismo, tem compromisso democrático e, inclusive, alinhada o ideário liberal da fundação do partido tem estado com o governo. Todos que quiserem reconstruir o Brasil depois da devastação fascista, este governo está de braços abertos.

Desde o primeiro semestre, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem costurando uma minirreforma ministerial para acomodar legendas do Centrão como PP e Republicanos, além da custosa troca no Ministério do Turismo para atender a alas do União Brasil, que já integra a base.

A mudança mira a maior facilidade de aprovar temas caros ao Planalto no Congresso — em votações relevantes para o governo, como a MP que oficializou o novo desenho da Esplanada, houve temor de não conseguirem formar maioria. Entre as legendas que ajudaram a aprovar as medidas, está o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que registrou votos favoráveis em temas como a Reforma Tributária e o voto de confiança no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

— O presidente e o governo já chancelaram a manifestação para serem incorporados ao governo, tanto o Republicanos quanto o PP, e as duas partes já manifestaram interesse em participar do governo — afirma.

'Investigação não é condenação'

O líder do governo no Senado ainda falou sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal que mirou supostas irregularidades na distribuição de emendas do orçamento secreto pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Randolfe disse que "não há chance" de ele sair do governo.

— Investigação não é condenação, e a Constituição assegura o princípio da individualidade da pena. Nesse momento, não tem nenhuma discussão sobre retirada do governo.

