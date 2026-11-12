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Gestão e Inovação Governo estuda nova versão do Concurso Público Nacional Unificado, diz ministra "Seria uma maneira de acelerar o processo de contratação quando a gente tenta ter um orçamento", afirmou a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, afirmou nesta quinta-feira (12) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda fazer uma nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) no próximo ano. Segundo ela, a decisão depende do espaço orçamentário a ser aprovado no Congresso na Lei Orçamentária Anual (LOA). Ela participa do programa "Bom dia, ministra", da EBC.

"Olha, a gente está estudando isso. A gente está no momento agora, começou o processo de aprovação do orçamento do ano que vem, o governo enviou, no final de agosto, o projeto de lei orçamentária para 2027, e agora, na volta após as eleições, começa um processo no Congresso de aprovação desse orçamento", afirmou.

Ela disse que também está em análise no governo a realização de um CNPU mesmo sem vagas abertas necessariamente. Neste caso, os aprovados ficariam em cadastros para serem chamados assim que houver a liberação orçamentária.

"Seria uma maneira de acelerar o processo de contratação quando a gente tenta ter um orçamento. Porque hoje em dia, quando a gente aprova um concurso, demora quase dois anos para a pessoa entrar", disse.

Sobre as vagas dos CNPUs que já foram realizados, a ministra afirmou que já há uma chamada para vagas remanescentes aberta para 500 postos e mais 1.300 serão chamados até o fim do ano. Além disso, ela sinalizou a possibilidade de serem chamadas pessoas para vagas novas também porque houve espaço no Orçamento

"Tem um saldo remanescente no Orçamento para isso, e a gente está olhando com eles quanto as vagas são possíveis de chamar, e a nossa expectativa é que até a semana que vem a gente publique aí já vagas adicionais", completou.

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