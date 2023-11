Governo federal dará abrigo a 14 repatriados de Gaza no interior de São Paulo

A- A+

O secretário Nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, disse nesta sexta-feira (10) que o governo federal irá providenciar abrigo no interior de São Paulo a 14 brasileiros e familiares que serão repatriados de Gaza.

Ainda sem sair do enclave palestino, parte do grupo já é esperado no Brasil para ser encaminhado a uma instituição que trabalha com refugiados. Por questão de segurança, o governo não deu detalhes sobre a cidade ou a residência. No total, 34 brasileiros ou parentes próximos estão aguardando abertura da fronteira.

— Por enquanto, pelo número que nós temos, 14 deles não têm mais relação familiar aqui no Brasil. Já outra parte do grupo que vai cruzar a fronteira tem familiares aqui. Então, depois dos dois dias de descanso na Força Aérea em Brasília, parte será encaminhada para os familiares, que irão recebê-los, mas uma parte do grupo não tem mais vínculos — disse Botelho ao Globo.

O secretário acrescenta que o trabalho com os brasileiros que perderam vínculos com o país será acompanhado pelo Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).



— O governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, vai abrigá-los em um local com bastante experiência nesse tipo de situação, no interior de São Paulo. Estamos seguindo o protocolo internacional que o Ministério da Justiça já adota para casos de refúgio. Quem cuida é a Secretaria Nacional de Justiça, tem bastante experiência com isso, mas com ajuda das agências da ONU, por conta do tema. Tanto a OIM quanto a Acnur vão acompanhar o desembarque e estarão juntos no processo.

Veja também

