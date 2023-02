A- A+

SALÁRIOS Governo Federal propõe aumento de 8% aos servidores a partir do próximo mês

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos propôs nesta sexta-feira (17) um reajuste de 8% inear a todos servidores do Executivo federal. O percentual começa a valer a partir de março deste ano.

A proposta será formalizada e enviada às entidades representativas, que realizarão debates nas respectivas assembleias, e podem apresentar contraproposta. O assunto foi debatido em reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, na quinta-feira (16).

O Governo também propôs aumento de 43% no auxílio-alimentação, que corresponde a R$ 200. O acréscimo representa aumento líquido, pois o valor não é tributado.

De acordo com o Ministério do Planejamento, há cerca de 560 mil servidores públicos na ativa no Executivo: 47% na administração direta federal, 39,7% em autarquias federais e 12,9% em fundações federais.

O secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério da Gestão, Sérgio Mendonça, observou que essas propostas contemplam o espaço de R$ 11,2 bilhões para reajustes e benefícios de servidores públicos que está previsto no orçamento deste ano.

“A gente proposta do governo se concentra também no auxílio-alimentação devido às características desse benefício, defasagem e congelamento desde 2016, e ao impacto positivo sobretudo para os servidores federais com os salários mais baixos”, afirmou Sérgio Mendonça.



